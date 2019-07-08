▲ 暑假拜師學藝！陪讀「在地遊學」，餐券照顧弱勢不放假。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假開始囉！新北市立圖書館課後陪讀，特別推出「在地遊學」活動，以走讀的方式，帶學童觀察地方特色文化，體驗手工製墨、藍染、當小小布袋戲藝師、學唱秀英花歌謠、認識北管傳統樂器等，新北市立圖書館「暑假陪讀夏令營」即日起報名，弱勢學童優先。

新北市立圖書館陪讀服務，特別推出免費的「暑假陪讀夏令營」，為照顧弱勢學童，暑假用餐及課業學習，不僅提供暑假作業指導，還有豐富多元的閱讀學習活動，80元的幸福餐券更不放假，讓有需要的學童，獲得妥善的用餐照顧。

「暑假陪讀夏令營」特別以走讀的方式，推出新北在地遊學活動，以結合在地特色，帶孩子進行各種文化體驗，包括：三重「製墨」、三峽「藍染」、新莊「布袋戲」、泰山「竹編」、五股「竹筍」。另走訪金山朱銘美術館、中和南勢角緬甸華僑聚落；以及蘆洲「秀英花褒歌傳唱」等；同時結合「職人」體驗，讓學童可以透過實地觀察及DIY體驗，感受在地生活，更加認識新北特色產業文化。

新北市立圖書館「暑假陪讀夏令營」活動即日起報名，活動免費，弱勢學童優先；同時持續提供「幸福餐券」給弱勢學童（低收、中低收、高風險、身心障礙）的用餐照顧，新北市28區34間圖書分館均提供80元餐券服務，學童持券即可到便利商店兌換餐食，歡迎有需要的家長多多利用。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2953-7868轉8007。