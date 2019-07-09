▲ 第一線拚新北市政，3副市長接力訪29區建設。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜上任後強調行動治理，陸續由民政局與各區公所辦理40場里長市政座談會，市府局處主管也第一線協助區里建設，共計有308案完成、958案持續辦理。陳純敬、吳明機、謝政達三位副市長也陸續前往各區視察各項建設辦理進度，9日由副市長吳明機率領局處主管，前往鶯歌區舉辦里長座談，並且視察孫龍步道、二甲外環道改善工程。

為了讓第一線市府同仁順利推動市政，市府錢、權下放各區公所，並舉辦里長市政座談會，了解地方需求，由市府研考會列管各類案件，並追蹤辦理進度，侯友宜在進行第一輪市政座談後，由三位副市長前往各區了解地方建設辦理狀況，督導各局處完成地方建設。

吳明機首站前往鶯歌與里長座談，實地考察連結宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮「孫龍步道」鋪面改善工程，隨後前往二甲外環道堤防急轉彎處進行會勘，針對車道轉彎易跨越對向車道，容易造成用路人危險，吳明機也當場指示，編列預算並由工務局進行改善工程，確保市民行的安全。

南靖里長吳金定表示，他於市長行動治理座談時建議三鶯橋改善工程應新增下鶯歌之引道，工務局會後也即刻拜訪里長說明並討論案件設計規劃，現已完成調整至符合地方需求之設計，市府團隊的用心與努力，他非常認同。

里長聯誼會長蘇朝明表示，感謝市府各局處對於里長提案的重視，一個案件辦了好幾次會勘確認，也打了好幾通電話跟里長說明，重視基層的聲音，這樣的市府團隊十分接地氣。