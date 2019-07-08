▲ 深坑「豆腐閱讀節」美食飄書香，土地公送書香籤詩享好康。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

土地公於深坑老街上發送書香籤詩，邀民眾看好書、打牙祭！暑假限定深坑「豆腐閱讀節」活動熱烈展開，新北市立圖書館深坑分館主任特別利用假日，巧扮成土地公，於老街上發送書香籤詩，邀地方居民和遊客參與活動，還可以免費兌換好書與豆腐霜淇淋等深坑特色美食，為活動揭開序幕。

深坑閱讀輕旅行、打牙祭，深坑分館特別結合深坑老街上的美食店家，推出「豆腐閱讀節」暑假快閃優惠活動，7月份只要到深坑分館借書或辦證，即可享有在老街美食消費的折價好康。深坑分館主任楊俊生7日更特別巧扮成土地公，到老街上發送書香籤詩，民眾只要憑籤詩即可免費兌換好書、以及消費抵用劵，拿到的民眾都充滿驚喜。

深坑分館主任楊俊生說，「豆腐閱讀節」活動已持續辦理3個暑假，一直受到民眾的喜愛，土地公是地方的守護神，圖書館則是最貼近民眾生活的終身學習中心，希望透過土地公向遊客推薦「暑假特別優惠」，鼓勵大家參與「豆腐閱讀節」活動，可吃、可玩、還可以閱讀充電，感受不一樣的閱讀輕旅行。

新北市立圖書館深坑分館2019年「豆腐閱讀節」活動起跑，即日起至7月底止，只要到深坑分館借滿5本書或辦借閱證，便可獲得深坑老街美食消費抵用劵一張，可享有消費100元折抵20元的優惠。

8月3日還有「豆腐DIY」鮮體驗活動，將帶大家體驗手做豆腐的樂趣。歡迎大家暑假到深坑享受書香、豆腐香的美食閱讀之旅。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢，洽詢電話：02-2662-3821。