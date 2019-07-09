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收到顧龍骨配方！婆婆抓10帖勸吃「月子餐給老公」　豬隊友補槍…準媽無奈

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲原PO不敢亂吃中藥，又不知道如何拒絕婆婆好意。（示意圖／CFP視覺中國）

網搜小組／綜合報導

「我真的憋不住了，不抱怨一下沒辦法」，一位準媽咪表示，她的婆婆有個很要好的朋友，對方提供了家中一帖祖傳顧龍骨的中藥配方，婆婆便打算抓藥給原PO。原PO聽到後雖然婉拒，「已經有叫月子餐了，實在沒辦法消化那10帖中藥」，但婆婆仍堅持，「妳月子餐給妳老公吃，妳喝這個」，讓她相當無奈。

這位準媽媽在臉書《爆怨公社》表示，她的預產期在9月底，最近婆婆從朋友那裡得來一帖「顧龍骨」的中藥配方，就打算等原PO坐月子時拿給她喝。「上禮拜我回婆家時我婆婆跟我說，她要抓10帖給我吃」，但因為有叫月子餐，可能沒辦法消化那麼多中藥，原PO便客氣地和婆婆說，「妳把藥方給我就好，我有需要再請我媽媽幫我抓。」

請繼續往下閱讀...

原PO也跟婆婆說，娘家離她家比較近，認為婆婆一趟路來實在是太遠了、也不方便，「而且我月子餐都吃不完了，妳拿來我也是放著而已」。婆婆聽到後卻堅持，「妳月子餐給妳老公吃，妳喝這個」，讓原PO忍不住心中冒出OS，「月子期間其實中藥也不能亂吃，別人吃有效並不代表我的體質適合。」

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▲▼中藥,補藥,燉補。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO婆婆得到一帖顧龍骨的中藥配方。（示意圖／pixabay）

沒想到這時候，老公竟然還豬隊友附身，說該帖中藥男生女生都可以喝，讓原PO冷笑，「內心OS：那我煮給你喝吧！你把龍骨顧好，這樣好拼老二……」。準媽咪相當無奈地表示，不管她怎麼講，婆婆就是堅持要抓10帖中藥，讓她苦惱該如何拒絕，「到底人家家的祖傳祕方是干我屁事啦！」

不少網友看到貼文後，卻認為原PO婆婆很無辜，好意還要被罵，原PO則是補充，她並沒有說婆婆不好，婆媳相處其實沒什麼問題，「我只是不想我婆婆相信偏方，然後強迫我吃來路不明的藥單」，如果吃出問題，她也不想怪婆婆。

「然後很多人說收下別吃，問題是我收下不吃我老公會靠邀我，到時候又要為了這個吵架」，而且因為先生沒在吃中藥類的東西，所以就算她收下了，老公也不會幫忙吃，讓她很苦惱。

▲中藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO不敢亂吃來路不明的藥單。（示意圖／Pixabay）

看到準媽咪解釋來龍去脈後，其他人紛紛建議，「先收下，畢竟是婆婆的心意，可以拿去給妳信任的中藥行看藥材的成分是否適合妳，是否真的顧龍骨，如果ok也是可以燉來當點心吃也不錯，現在中藥也不便宜」、「不收，婆婆的心就會受傷；收了，以後有更多中藥等著妳。其實很兩難耶！這種事情交給另一半處理最好」、「起碼婆婆是真的疼妳，為了妳好，又不是為了害妳，只是想法比較傳統，可以嘗試多溝通、或是表面上收下。」

有過來人則是留言表示，「跟我當初一樣，當初我就像妳這樣直接說，後來也是引發婆婆不滿、覺得我不乖。其實後來我學到，她拿來就放著就好，有些話不用多說，老公去解釋，1句反而比妳講10句還快」、「剛生完，因為一些特殊原因沒有補到，現在每天都覺得腰痠耶～怕不合體質，妳可以拿去中藥行或給中醫看看，何況這個其實是婆婆關心妳，不用生氣啊！」

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關鍵字：孕婦,坐月子,婆婆,中藥,爆怨公社

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