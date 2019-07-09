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社會 社會焦點 保障人權

妻騎Ubike遭水泥車輾爆頭　家屬斥下跪駕駛：沒有人能原諒你

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記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名黃女8日晚間下班後騎乘UBike要返家，沒想到綠燈後起步騎乘在斑馬線時，被一輛右轉的水泥預拌車輾過，當場爆頭慘死；9日上午檢警相驗黃女遺體，肇事的黃姓駕駛向家屬下跪道歉，家屬則怒斥「沒有人能原諒你！」而深情丈夫見到死者遺體，再次哭倒癱軟在遺體相驗室內。

事發在8日晚間7時許，30歲的黃女從龜山下班要返回新莊住家，路途轉乘Ubike，從巷子與水泥預拌車黃姓駕駛（36歲）一同停等紅燈，變燈後黃女從斑馬線要穿越新北大道，而大車則要右轉沒有注意到視線死角的黃女，黃女遭撞倒後輾過頭部當場慘死，早些下班在家的丈夫聽聞噩耗，急忙趕到現場，一看到愛妻慘死路中，當場蹲坐在旁，長跪望天，崩潰掩面痛哭。

▼妻子騎Ubike遭水泥車壓爆頭顱，丈夫趕抵現場掩面痛哭、情緒崩潰。（圖／民眾提供）

▲▼妻子騎Ubike遭水泥車壓爆頭顱，丈夫趕抵現場掩面痛哭、情緒崩潰。（圖／民眾提供）

而檢警隔日相驗遺體，肇事的黃姓駕駛在多名警力戒護下前往殯儀館，見到黃女丈夫及家屬等人當場下跪致歉，但家屬無法接受，當場斥責駕駛「沒有人能原諒你！」黃男見狀默默承受、不發一語。

據了解，黃姓水泥車駕駛因事發路口的流水蝦店正在籌備，需要灌漿鋪水泥，因此從巷子開出來。事發後，駕駛在現場焦急踱步，最後坐在人行道旁，掩面不知所措，他表示只是平常上班跑車，沒想到疑因視線死角撞死人。

警方已經介入調查是否有酒駕，並進一步釐清肇事原因、經過。附近民眾痛批「那個路口本來就很危險！」因為該路口號誌平常是閃黃燈，行人要通行必須先按按鈕，過一陣子才會變綠燈，但常常有人不按鈕就穿越馬路，認為路口「太大了啦！」

▼水泥車「2秒輾2次」驚悚畫面曝。（圖／翻攝行車紀錄器畫面／台灣交通安全協會）

▲▼30歲妻騎UBike爆頭慘死！夫路邊痛哭　水泥車「2秒輾2次」驚悚畫面曝。（圖／翻攝行車紀錄器畫面／台灣交通安全協會）

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關鍵字：Ubike,水泥車,殯儀館,下跪,新莊

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