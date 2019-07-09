白色賓士「停山路過彎處」占大半車道網罵翻　車主留言道歉了

▲ 兩輛車並排在過彎處，網友直呼危險 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

車子在路上突然故障時，停下來是正確的方式，但也要注意不能影響到其他人。一名男網友日前就貼出一張照片，只見山路盲彎處有兩輛因不明原因並排的車，讓他直呼這樣占用一大半車道真的很危險，也引來網友們的批評，不過隨後一名自稱是當事車主的人也出面道歉了。

「真的太危險！」一名男網友日前在臉書「爆怨公社」貼出一張照片，只見一輛白色賓士和另一輛銀色轎車並排停在山路的過彎處，不知道是故障還是有其他原因。不過原PO表示，即使是接電也不能並排，更何況還佔用車道，加上又是盲彎處，萬一後方來車一時閃避不及，恐會釀成重大傷害。

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對此，網友們紛紛表示這實在太誇張，應直接檢舉，「這樣太危險，等等會飛很遠」、「有錢就是任性」、「有錢買車沒錢醫腦」、「害人害己」、「就算後面有人在指揮，離車子那麼近，速度要是快一點，應該也來不及煞」、「是不會推前面一點哦」。

▲車主道歉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過隨後有一名自稱是車主本人的網友出面道歉，他表示自己一時疏忽才會如此，造成大家的困擾很不好意思。對於他的歉意網友們也都稍稍釋懷，表示勇於認錯很好，「真男人」、「不像有些人明明錯了還一副很邱的嘴臉跟網友戰到底，甚至還要提告什麼的」，也提醒他下次務必不要再犯同樣錯誤。

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