蔡英文批「對兵源理解不足」　韓近千字聲明反擊：可恥！粉飾太平

▲韓國瑜挨批「對兵源理解不足」，第一時間僅回答「好，謝謝」。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前接受專訪，談到台灣應採取徵兵、募兵制並行、才能確保國家安全，結果被總統蔡英文批評「理解力不足」，韓國瑜8日下午被問到此事，僅回答「好，謝謝」，直到晚間8點多，才透過市府發聲明回擊「把國家主權當作選戰主軸，刺激對岸，卻在國防問題上粉飾太平」，「絕對是最危險、最可恥的行為」。

蔡英文8日指出，現在募兵兵源充足，早已超過國家所需，批韓國瑜「對整體國軍兵源理解不足」，韓國瑜下午受訪時被問到此事，第一時間僅簡短回答「好，謝謝」，直到晚間8點多，才透過市府發聲明回應。

▲韓國瑜8日晚間發聲明怒轟蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

聲明中指出，「蔡英文真正要面對的是她對國安的心態，而不光只是徵兵與募兵的問題」，韓國瑜認為，國家領導人應該思考國家的永續安全和長期兵源的穩定性，批蔡「怎能只顧自己任期內募兵的冰冷數字？」；聲明中談到，最重要的其實是後備兵力如何規劃，「熱兵器的戰爭是很殘酷的，沒有經過訓練，即使有願意犧牲的血氣之勇，上戰場也只是當砲灰而已」。

「總統只知道嘴巴嗆中，好像很敢、很辣；但是有沒有因此培養出大家在戰爭時，奮力抗敵、同舟一命的感覺，大家心知肚明。」韓國瑜重批，蔡英文在嗆中的時候，應該要知道重點在全民心防，「而不是圖個嘴巴爽騙選票」，聲明最後強調「把國家主權當作選戰主軸，刺激對岸，卻在國防問題上粉飾太平，對台灣而言，絕對是最危險、最可恥的行為」。

韓國瑜回應聲明全文：

蔡英文總統評「整體國軍兵源理解不足」，韓國瑜市長回應：

對於蔡總統稱「整體國軍兵源理解不足」的指教，韓國瑜表示，蔡英文真正要面對的是她對國安的心態，而不光只是徵兵與募兵的問題。

韓國瑜進一步質疑，國家領導人應該要思考國家的永續安全，以及長期兵源的穩定性，怎麼能只顧自己任期內募兵的冰冷數字？如果我們募兵都沒有問題，怎麼會成為話題？要不要去問問退役將校？問問基層幹部？查查年輕人的意願？查查行政院國發會的人口結構預估？

據國防部規劃，國軍總員額是21.5萬人，但是去年新生兒數只有18.1萬人，男嬰可能只有9萬人，而出生率是20年前的6成。從人口結構來看，要維持軍隊的年輕化，募兵兵源捉襟見肘是很快就要面對的問題。對此，國防部應要有十年期以上的兵力動態評估機制。總統不回答這個問題，卻用這麼淺薄的文字混過去，「不是把國家安全當兒戲嗎？」

而所謂動態評估機制，應該包括未來戰爭型態、軍事威脅、國家財力，並搭配人口結構中年齡與性別的預估，才能精確的規畫出我國未來戰力。

我們知道國防部在國軍招募上已經拼命的在做，也理解國防部一定會列舉統計數字回應，但是真的沒有解答民眾對未來國家戰力的疑惑。

最重要的其實是後備兵力要如何規劃的問題。真的發生戰爭，在正規軍必定有所戰損的情況下，後備兵力要如何動員？如何投入？有沒有足夠的訓練？都是很嚴肅的問題。熱兵器的戰爭是很殘酷的，沒有經過訓練，即使有願意犧牲的血氣之勇，上戰場也只是當砲灰而已。

蔡英文在嗆中的時候，應該要知道重點在「全民心防」，而不是圖個嘴巴爽騙選票。不管敵人是誰，發生戰爭台灣一定要有同舟一命的氣勢與共識。國防部推動「營區開放、走入校園」，讓人民更瞭解國防，我們肯定也支持；然而，國防不只是軍人的責任，總統只知道嘴巴嗆中，好像很敢、很辣；但是有沒有因此而培養出大家在戰爭時，奮力抗敵、同舟一命的感覺，大家心知肚明。要不然怎麼會讓AIT、智庫，甚至美國國務院的官員，認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠？」。

事實上，唯有知道戰爭的殘酷，才知道和平的可貴。真正重視台灣安全的政治人物，絕對不會拿嗆中當政治訴求，而是紮紮實實地把國防做到「恃吾有以待之」的水平。

把國家主權當作選戰主軸，刺激對岸，卻在國防問題上粉飾太平，對台灣而言，絕對是最危險、最可恥的行為。