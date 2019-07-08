直播麥沒關…郭台銘脫口「他已不理智」！笑挺韓國瑜：當選讓他兼行政院副院長

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調起跑第一天，攻防不斷，參選人、前鴻海董座郭台銘8日下午出席青年座談，直播媒體聯訪開始前，郭台銘坐在麥克風前等待，一旁的1111人力銀行總裁林文雄和主持人李大華湊上前，林低頭悄悄話，預先排演一段訪綱，郭台銘脫口回了一句「他已經不理智！」便轉頭對著媒體微笑。

郭台銘當時已經坐定位，等待媒體布置現場，但當時主辦方已經將直播畫面轉至現場，只見當時林文雄先坐到他身旁，接著把李大華叫來，3人低頭私語，正在排演訪綱，他貼近林一邊聽一邊思考，沒注意到麥克風沒關，聽完撇頭講說「他已經不理智」，接著轉向媒體露出笑容。林繼續問，郭忍不住又伸手指了一下李大華，要結束這個話題。

▲直播麥沒關…郭台銘脫口「他已不理智」！（圖／翻攝1111人力銀行直播）



結束媒體聯訪後，郭台銘前往直播棚，和現場4名年輕人一起訪談，途中李大華提到要幫網友問問題，當選後會不會全力支持高雄的韓國瑜？幫高雄創造美好未來？郭直呼「我不但會全力支持，而且我講過，中央會幫韓市長打造除了首都台北外，南高屏變台灣第二大副都心」，甚至可以修改部分憲法，加派一位行政院副院長，「說不定就讓韓市長兼任，讓他有更大權力」，最後笑了一下說，支持韓市長是義不容辭的事，高雄建設好，中華民國最起碼好一半。

李大華追問，國民黨沒有分裂本錢，但韓粉非韓不同，要怎麼凝聚國民黨？郭台銘回說，現在大家最不喜望民進黨蔡英文繼續執政，反思過去4年是否更好？沒有，第一個就要換掉蔡政府；第二，所有國民黨粉絲應該是「非藍不投」。他代表出線選總統，承諾可以改造國民黨成為不貪污、不腐敗，給年輕人發展經濟的政黨，一定搞好經濟，給出更多就業機會，「韓市長就繼續留在高雄，一起拚經濟」。

郭台銘認為，這幾年世界產業結構在改變，2020必須選出真正有實務經驗的總統，像他做了45年企業，全世界有14個國家都有分公司或設廠，甚至和全世界許多國家領袖都有交情，「台灣一定要國際化，年輕人水準就跟得上去，記住，要找一個懂經濟、做過經濟、懂產業的總統，肯定比現在所有政治人物重要」。

什麼叫庶民經濟、平民經濟？郭台銘談及，其實經濟是科技的整合，就算是現在賣香腸的老伯伯，講庶民經濟，「我想他也是希望小孩能像你（李大華）一樣到台大經濟系、電機系，就算賣香腸，也要兒子往高處跑，我不相信他希望小孩一輩子賣香腸」，他呼籲選民，要選擇4年後過什麼日子，選不對就繼續過4年苦日子。

▼郭台銘受訪時承諾，當選後可修憲讓韓國瑜在高雄兼任行政院副院長。（圖／記者羅婉庭攝、翻攝1111人力銀行直播）

