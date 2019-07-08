韓國瑜主張徵募併行　王金平反問：徵兵要怎麼徵？

▲王金平、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

針對兵役制度，職業軍人出身的國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜主張，徵募併行，讓全民體認保衛國家的意願和重要性。對此，前立法院長王金平接受媒體訪問時則反問，現在全面的徵兵制已廢除，要徵兵的話怎麼徵法？

王金平8日中午到台北君悅酒店出席「美國獨立243週年及美台旅遊年慶祝酒會」。對於韓國瑜主張徵募併行，王金平會後接受聯訪時表示，這個要有相當的配套，否則要落實也有問題存在；此外，要徵兵的話，現在全面的徵兵制已廢除，要徵兵的話怎麼徵法，徵兵的對象那麼多。

台灣2018年全面施行募兵制，徵兵制正式走入歷史。韓國瑜接受接受《自由時報》訪問認為，全募兵不可行，徵兵不能全廢，真正國安問題是總統蔡英文不管募不到兵卻嗆大陸，導致台灣陷入危險，在「戰力維持」和「全民心防」兩個關鍵前提下，台灣兵役制度合理規劃應是徵兵、募兵併行。他舉例，國防部2017年預計招募1476名預備士官，結果只來個位數，募兵真能維持穩定兵源嗎？

對此，國防部表示，中華民國現行兵役制度是募徵併行，並非全募兵制，且徵兵制遵憲法規範，未予廢除，而推動募兵制的目的，是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

國防部指出，針對106年國軍原預計招募1,476名大專考選預備士官，基於多元招募成效良好，志願役人力已穩定成長，遂於106年2月政策宣布，自107年起停止徵集1年役期義務役役男入營，致當年考選預備士官減少，但不影響全般整體招募成效。

為了凝聚全民防衛意識，國防部推動全民國防教育，藉由營區開放、走入校園等活動，107年總計超過25萬人參加，有效啟發全民愛國意識；另外，從近年後備軍人歷次教召令下達後驗證，自106至108年平均報到率均達98%以上，顯示全民國防教育已深具成效。