只有一封簡訊！曾馨瑩揭「離家出走」真相：覺得被騙了

▲曾馨瑩抱怨郭台銘參選前只有一封簡訊告知。（圖／翻攝自《平論無雙》，以下同）



政治中心／綜合報導

國民黨黨內初選候選人郭台銘8日偕同妻子曾馨瑩參加政論節目《平論無雙》。曾馨瑩在節目上透露，郭台銘決定參選只有「一封簡訊告知」，甚至連討論的空間都沒有，讓她一度氣得離家出走，且婚前承諾「一三五工作、二四六陪我」也沒做到，令她覺得「有點被騙」，但看見丈夫這麼努力，連睡眠時間都比以前少，也只能「撩下去了」。

郭台銘宣布參選後，曾馨瑩相當生氣，甚至負氣離家。對此，她解釋，由於做郭台銘做決定前只有「簡訊告知」，才導致她得知訊息後，氣得離家出走。

對於郭董參選前後的變化，曾馨瑩表示，與以前當老闆相比，郭台銘現在心態轉變很多，變得很能傾聽。至於自己的態度，曾馨瑩苦笑，她從原先的「不諒解」，漸漸被軟化，郭台銘婚前向她承諾「一三五工作、二四六陪我」，但現在「有點被騙了」，睡眠時間比以前當老闆還少，讓她相當心疼。

▼曾馨瑩說，郭台銘婚前向她承諾「一三五工作、二四六陪我」，但現在睡眠時間比以前還少，讓她覺得「有點被騙了」。

曾馨瑩說，雖然郭台銘先前管理企業時相當嚴格，但回家後就是個「好爸爸」，「小朋友做甚麼都可以，反而我在家才是超級黑臉。」她強調，家中所有大小事都是由她管理的，除了郭台銘選總統以外。

曾馨瑩提到，自己不是一個喜歡拋頭露面的人，先前也還在氣頭上，但看見丈夫這麼努力，她也只能「撩下去了」。

▼曾馨瑩表示，自己不喜歡拋頭露面，但現在為了丈夫也只能「撩下去」。

