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賴清德這段話揪甘心！　卓榮泰喊話海外鄉親「下令贏」

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▲▼卓榮泰。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

▲卓榮泰。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰率團赴美訪問10天，除了拜訪智庫與國會議員，也參加全美台灣同鄉會美東、美南台灣人夏令營。他8日向海外鄉親透露，宣布民進黨初選結果前曾致電前行政院長賴清德，通完電話後讓他相當感動，同時也喊話海外鄉親「下令贏」。

卓榮泰8日在臉書分享在休士頓「美南台灣人夏令會」的演說。他跟鄉親說，接下來2020大選的民進黨勝利方程式，他和旅外鄉親強調，民進黨在初選過後最重要的任務就是團結，也藉此機會分享6月13日初選結果宣布當天他和總統蔡英文、賴清德通電話的過程。

卓榮泰提到，民進黨總統初選結果出爐當天早上，民調拆封計算完成後，他們即將開記者會宣布初選結果，因此，他在會前打電話給賴清德，告知民調結果，當時賴清德說看到香港的情勢，現在大敵當前，初選應該要告一個段落，會接受民調的結果，並依照過去承諾，支持蔡英文連任，且也說會馬上打電話給蔡英文表示同樣的想法。

卓榮泰坦言，那時候他心中非常感動，雖然始終認為創黨33年的民主進步黨經歷這一場民主的洗禮會更強大，但還是有很多事後的整合工作必須努力，而賴清德的民主風度和高度，第一時間講出這樣的想法，他當場感覺絕對有助於未來的團結。

卓榮泰說，記者會結束後也馬上和蔡英文通話，蔡英文說已和賴清德通過電話，「這就是我們兩位國家的領導人，在我們初選結束之後，給我們做了最好最好的示範，讓我們對台灣是更有信心！」

最後，卓榮泰表示，再度感謝海外鄉親，長期以疼惜台灣的心，為台灣付出，這次來到美南夏令會，也有人稱「夏令營」，在民主時代，只有自己可以對自己下命令，因此，請鄉親對自己下一道命令，明年大選一定要贏，大家一起「下令贏」，接下來2020的勝選方程式，就是要保住本土政權、保住國會優勢、保住進步價值。

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關鍵字：賴清德,卓榮泰,蔡英文,2020大選

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