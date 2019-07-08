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韓國瑜快速拆農舍　林濁水：選總統比副總統偉大

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▲▼韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／記者李忠憲攝，下同

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣古坑鄉的房產，遭控是農舍且有部分是違建加蓋，目前持續拆除。對此，前民進黨立委林濁水狠酸，選總統比副總統偉大，千萬不可以捐，必須趕快拆掉一部分，但也不能為了死守法規拆太多。

林濁水8日在臉書表示，你知道當總統侯選人和副總統候選人應該有什麼要守住的不同分寸嗎？「很簡單：如果選副總統，就必須把違規農舍捐出去，選總統因為比副總統偉大，所以千萬不可以捐，必須做的是趕快拆掉一部分，但也不能為了死守法規而拆太多。」

韓國瑜和李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，主建物和附屬建物被揭發是違建。《ETtoday新聞雲》6日派員前往實地查訪，發現怪手正在動工拆除違建。

▲▼韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／記者李忠憲攝）

6日上午記者前往時，已經拆了約三分之一，怪手持續拆屋當中。環視這棟豪華農舍，裡面有養狗、有保全、還有警方的巡邏箱，警衛相當森嚴。

對於豪華農舍爭議，李佳芬透過高雄市政府說明，該棟透天厝於民國88年興建完成，91年向原住戶透過購買取得作為住家用，是買賣取得，地上既有建物應屬合法，由於部分土地剛好鄰鄰近袋地，所以開路給鄰居使用。

李佳芬提到，之後曾為了小孩運動增建一室內空間，為避免是否有違法使用爭議，上周五已委請拆除公司加以拆除，該拆除仍進行中，對一間20年老宅被拿來質疑，她認為完全比不上其他候選人豪宅萬分之一，「實在太抬舉我們了」。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,農舍,林濁水

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