比韓更適合！郭台銘「跟韓國瑜不熟」：誰知道他要選總統？

▲前鴻海董事長郭台銘與妻子曾馨瑩參加政論節目《平論無雙》。（圖／翻攝自《平論無雙》）



政治中心／綜合報導

國民黨舉辦的「國政願景電視發表會」結束後，國民黨黨內初選候選人郭台銘偕同妻子曾馨瑩參加政論節目《平論無雙》。郭台銘在節目上表示，自己比韓國瑜更適合參選，從來沒想過要「蹭韓」，而且也跟韓國瑜不熟，完全不曉得「他會參選總統」。

郭台銘提到，由於目前兩岸陷入危機，且又有美中貿易戰的影響，他需要出來為國家做些事情，才決定參選。4月10日參觀過日本皇宮後，他才做出參選的決定。

至於參選總統與韓國瑜的關係，郭台銘說，在他宣布參選前，韓國瑜「根本沒說要選總統」，「他到6月份才說Yes I DO！」

郭台銘提到，自己比韓國瑜適合當總統，就算韓國瑜真的比他早宣布參選，也不會改變他的決心。他強調，民主的真諦就是「人民選擇」，自己出面參選是「給人民一個選擇的機會」。

▼郭台銘說，其實自己跟韓國瑜「不熟」。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝中天電視台）



郭台銘回答韓國瑜「被設計」的言論，自己並非權貴，國民黨許多黨員「不支持我，制度更不是為我而設」，沒有甚麼開黑槍、設計參選人的疑問。

郭台銘說，他與韓國瑜不熟，從來沒想過「蹭韓」，但去年9月得知韓國瑜要參選高雄市長後，仍然不斷給予幫助，甚至前往廈門參加兩岸企業家峰會前，也聯絡韓國瑜說「我主講的位置給你」，讓韓國瑜能夠進行招商，卻沒得到正面回應。

郭台銘說，他4月17號進國民黨領榮譽黨證後，被許多人譏笑「國民黨開大門」，但國民黨需要錢的時候，卻是找他借錢，「你說我失聯，你一個失聯黨員可以找他借錢嗎？」郭台銘強調，他能夠「繳100年的黨費」，怎麼能被歸類成失聯黨員？

▼郭台銘說，國民黨有困難會找他借錢，怎麼能把自己歸類成失聯黨員。（圖／翻攝自《平論無雙》）

