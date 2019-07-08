0到6歲國家養　郭台銘揭財源從哪來

▲郭台銘接受黃暐瀚專訪。（圖／ＰＯＰ提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前拋出0-6歲國家養，還在國政願景電視發表會上高喊「不夠用我先墊！散盡家產在所不惜」，引發外界好奇財源從哪裡來。他8日上午接受資深媒體人黃暐瀚在POP Radio專訪時表示，要籌措財源，可分兩部分，開徵富人稅與國家主權基金。

郭台銘表示，年輕人是未來主人翁，這不是算帳的觀念，少子化是事實，去年新生兒17萬多，2019年預估更少，如果是18萬，1人1個月補助1.5萬，6年補助108萬人次，換算下來約1800億元，這當中扣政府的措施600億，剩1200億。

郭台銘指出，籌措財源可分兩部分，在開徵富人稅方面，他主張的500億元拿來用，國家主權基金排除6大基金，可籌措700億，加起來1800億；至於國家主權基金，第一期投資主權基金投資高科技，接著再投資大健康產業，另外，可檢討前瞻計劃第二期的4200億元，閒置成本也應列入考慮。



郭台銘還說，不能只扣薪資階層，除了前1000名收入高的人外，還有一些隱形的還沒課到，他會向富人強調「生不帶來，死不帶去」，施比受有福，應該拔富人的毛。

郭台銘日前在第三場國政願景電視發表會承諾，萬一提出籌措財源的方法不如預期，會為這政策負責，假如籌措的財源不夠，「那我也會用我自己的財產先拿來墊支，這也代表我有信心我絕對可以做得到。我也要再次宣示，投資孩子就是投資國家的未來，所以，如果我當選中華民國總統，在我任內 零到六歲的小孩，國家一起幫你養的政策一定會實施、一定會實現！就算是散盡家產，也在所不惜。」