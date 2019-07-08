國民黨8日啟動總統初選民調　王金平：盼在公平基礎上完成

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨8日晚間啟動總統初選民調。退出初選的前立法院長王金平表示，希望能在公平的基礎上完成民調。至於若接到民調電話會支持誰，他則說，現在接到電話的可能性很少。

王金平8日中午到台北君悅酒店出席「美國獨立243週年及美台旅遊年慶祝酒會」。談到國民黨總統初選民調，他表示，希望能夠在公平的基礎上完成這個民調。

王金平談到，在民調前，大家各擁其主，初選完成後，希望大家團結合作。至於若是接到民調電話會支持誰，他說，現在接到電話的可能性很少。

國民黨總統初選當中，鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人競逐。初選民調8日至14日晚間6時30分至10時進行，共計將搜集1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。

由於國民黨初選辦法中，並未禁止民調期間宣傳的行為，各陣營將趁此全台跑透透，在倒數時刻全力拉票。根據郭陣營規劃，郭台銘會有部分下鄉行程；韓陣營則表示，韓國瑜造勢活動已結束，未來一切以市政行程為主。

國民黨表示，這次民調用的不是國民黨的資料庫，是來自全台市占率最大的玉瑪科技， 共有644萬6977筆電話資料，將以電話後兩碼隨機抽樣，會抽出8萬筆樣本，希望由5家民調公司，各完成3000份成功樣本，各階都會在所有參選人的委派代表見證、各方人馬監督下完成。

對於有候選人的文宣上寫著「唯一支持XXX」或「非X不投」，國民黨表示，確實可以這樣回答，但只要受訪者回答的內容沒有出現在題目選項中，就會視為「都不支持」。但國民黨提醒，受訪者接到電話時必須答出「全名」才算數。

黨政人士表示，黨主席吳敦義日前親自召開記者會駁斥民調黑箱，黨中央也公開直播民調抽樣作業，就是盼最後勝出者在誤差範圍內，不論是郭台銘或是韓國瑜，雙方都能再有合作的可能。