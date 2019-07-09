韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

▲韓國瑜上節目時聲稱，22歲第一張票投給民進黨。（圖／記者季相儒攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜上媒體訪問時為了向泛綠選民喊話，以自身的投票為例指出，22歲首次投票給民進黨得候選人。但是韓國瑜的說法被網友抓包，韓國瑜22歲的時候是1979年，當時民進黨根本還沒有成立。

根據中天電視政論節目《新聞深喉嚨》專訪，韓國瑜受訪時指出，「我早就想跟支持民進黨的綠色選民講一些心裡的話，以及跟中間選民，還有年輕朋友，我要問他們一個問題，很多民進黨的支持者，支持民進黨幾十年，你希望什麼樣的台灣，你希望什麼樣一個民進黨執政的政府，你希望一個怎麼樣的下一代美好的未來，你這個就要先搞清楚，還是你投票就奇摩子（看心情），我只要看到民進黨我就投，做得再爛我也投，這個每一個政黨都有，叫死忠的選民」。

韓國瑜說，「但是如果有思考力的你就要去思考，就像國民黨，我這輩子第一次投票，我才22歲，我投的是民進黨，這一生第一張票，立法委員，林義雄的老婆方素敏」。

韓國瑜說，「軍人耶，我還是軍官耶，我是國民黨員，上面交代要投周錫瑋的爸爸，周書府先生，我投不下去啊！我說我看到方素敏，他全家這樣我真的受不了了，我就第一張就投給方素敏」。

▲民進黨中央黨部所在的華山大樓。（圖／記者翁嫆琄攝）



韓國瑜的這番言論，隨即在PTT上被鄉民抓包打臉，韓國瑜是1957年6月17日出生，他22歲的時候是1979年，民進黨成立的時候是1986年。至於方素敏首次選舉，則是1983年代表黨外，以無黨籍身份當選台灣省第一選區（北基宜）第一屆第四次增額立法委員。