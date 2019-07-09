　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜上節目時聲稱，22歲第一張票投給民進黨。（圖／記者季相儒攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜上媒體訪問時為了向泛綠選民喊話，以自身的投票為例指出，22歲首次投票給民進黨得候選人。但是韓國瑜的說法被網友抓包，韓國瑜22歲的時候是1979年，當時民進黨根本還沒有成立。

根據中天電視政論節目《新聞深喉嚨》專訪，韓國瑜受訪時指出，「我早就想跟支持民進黨的綠色選民講一些心裡的話，以及跟中間選民，還有年輕朋友，我要問他們一個問題，很多民進黨的支持者，支持民進黨幾十年，你希望什麼樣的台灣，你希望什麼樣一個民進黨執政的政府，你希望一個怎麼樣的下一代美好的未來，你這個就要先搞清楚，還是你投票就奇摩子（看心情），我只要看到民進黨我就投，做得再爛我也投，這個每一個政黨都有，叫死忠的選民」。

韓國瑜說，「但是如果有思考力的你就要去思考，就像國民黨，我這輩子第一次投票，我才22歲，我投的是民進黨，這一生第一張票，立法委員，林義雄的老婆方素敏」。

韓國瑜說，「軍人耶，我還是軍官耶，我是國民黨員，上面交代要投周錫瑋的爸爸，周書府先生，我投不下去啊！我說我看到方素敏，他全家這樣我真的受不了了，我就第一張就投給方素敏」。

▲▼民進黨中央黨部所在的華山大樓。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲民進黨中央黨部所在的華山大樓。（圖／記者翁嫆琄攝）

韓國瑜的這番言論，隨即在PTT上被鄉民抓包打臉，韓國瑜是1957年6月17日出生，他22歲的時候是1979年，民進黨成立的時候是1986年。至於方素敏首次選舉，則是1983年代表黨外，以無黨籍身份當選台灣省第一選區（北基宜）第一屆第四次增額立法委員。

ET快訊
快訊／京都祗園「百年花見小路」驚傳大火！　餐廳遭火舌吞噬
蘇貞昌告別式摔筆影瘋傳！高雄市調處副處長分享Line群…遭查
又有機師PO文曝光！送「特別餐」給反罷工者　長榮證實：即刻停
即／士林遊覽車追撞3機車！女騎士無呼吸心跳　緊急封鎖現場

關鍵字：韓國瑜,22歲,首投,民進黨,1979年,方素敏,林義雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蘇花紅燈硬闖！三寶「宇宙尷尬30秒」整排車全看光　賓利哥：有療癒到

林志成「身體不好沒人會笑」狂勸退：你有漂亮老婆和小孩　館長一回萬網笑爛

閨蜜激推保健品！人妻被便秘煩炸...乖乖吃3年「大腸爬滿豹紋斑」嚇傻

影／奶奶腳冷…進他房間借「粉色襪子」保暖　孫子一看秒崩潰：不是這樣用啦

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他怒：蛤蜊一顆200都是沙　在地人曝潛規則

影／遊迪士尼掉水瓶！園方諾「找到會寄回台」　她苦等一月沒消息...放棄後結局暖爆

手掰開XX才能上廁所！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」求整形...姨：祖傳啦

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

只有一封簡訊！曾馨瑩揭「離家出走」真相：覺得被騙了

比韓更適合！郭台銘「跟韓國瑜不熟」：誰知道他要選總統？

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」　他怒：4菜噴2250元！老闆回應了

有一種悲傷VS.復古大舞廳　 易烊千璽吳建豪內戰..只差一分！

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

只有一封簡訊！曾馨瑩揭「離家出走」真相：覺得被騙了

比韓更適合！郭台銘「跟韓國瑜不熟」：誰知道他要選總統？

蔡英文「外交讓專業的來」　郭台銘酸：三年斷五國叫專業？

快訊／蘇貞昌告別式摔筆影瘋傳！高雄市調處副處長分享Line群…遭查處

前朝官員嗆「韓網紅團隊快離開」　韓國瑜反酸：螞蟻心、該吃藥了

蔡英文批「對兵源理解不足」　韓近千字聲明反擊：可恥！粉飾太平

直播麥沒關…郭台銘脫口「他已不理智」！笑挺韓國瑜：當選讓他兼行政院副院長

國民黨總統初選民調15%互比　朱立倫：黨內互打讓民進黨有灌票機會

蔡英文賀文署名「台灣總統」　總統府：2300萬人選出來的並不為過

美麗信吃到飽推澎湖海鮮季　8月底前國民旅遊卡或學生證享79折

偷車賊被抓包求單挑！退伍偵查兵「光腳追上」1秒壓制：我是拳王

世大運／跆拳道品勢再告捷　女團銀牌入袋

快訊／郭芷嫣深夜承認了！　「entree要被加料的人」：是我說的

中職／中信兄弟靠艾迪頓拚下半季首勝　統一施子謙迎戰

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

影／大陸「外交部發言人辦公室」正式設抖音：「一起抖在藍廳」

《戀與製作人》確定拍動畫！　超帥影片首曝光…粉絲high了：配音我可以

世大運／跆拳道品勢　中華隊男團鍍銀

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

政治熱門新聞

即／蘇貞昌摔筆影瘋傳！高雄市調..

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

直播麥沒關…郭脫口：他已不理智

只有一封簡訊！曾馨瑩揭離家出走..

跟韓不熟！郭台銘：自己比韓適合..

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

蔡英文批理解不足　韓反轟：可恥..

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村..

諷韓看板「好想當總統」　掛1天..

前朝官員嗆快離開　韓國瑜：該吃..

蔡英文簽賀文署名「台灣總統」

國民黨總統初選民調開跑9題目一..

小英「外交讓專業的來」　郭董：..

「師公」才會丟筆！潘恒旭：不要..

更多熱門

相關新聞

只有一封簡訊！曾馨瑩揭離家出走真相

國民黨黨內初選候選人郭台銘8日偕同妻子曾馨瑩參加政論節目《平論無雙》。曾馨瑩在節目上透露，郭台銘決定參選只有「一封簡訊告知」，甚至連討論的空間都沒有，讓她一度氣得離家出走，且婚前承諾「一三五工作、二四六陪我」也沒做到，令她覺得「有點被騙」，但看見丈夫這麼努力，連睡眠時間都比以前少，也只能「撩下去了」。

跟韓不熟！郭台銘：自己比韓適合參選

前朝官員嗆快離開　韓國瑜：該吃藥了

蔡英文批理解不足　韓反轟：可恥！

直播麥沒關…郭脫口：他已不理智

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

火鍋點牛五花變牛油片！店員嗆：不敢吃別點

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／士林阿嬤騎車連3撞　倒地遭輾亡

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

機師PO文　送特別餐給反罷工者

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

即／蘇貞昌摔筆影瘋傳！高雄市調處副處長分享Line群遭查處

即／UBike女騎士遭水泥車輾爆頭慘死

李晨爆有新女友　曬照示愛挑釁范冰冰

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

見死亡車禍...狂拍照沒人報警

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面