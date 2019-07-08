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韓國瑜主張「徵募併行」　國防部千字文打臉：現行制度

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▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

針對兵役制度，職業軍人出身的國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜主張，徵募併行，讓全民體認保衛國家的意願和重要性。對此，國防部8日澄清，中華民國現行兵役制度是募徵併行，並非全募兵制，且徵兵制遵憲法規範，未予廢除。

台灣2018年全面施行募兵制，徵兵制正式走入歷史。韓國瑜接受接受《自由時報》訪問認為，全募兵不可行，徵兵不能全廢，真正國安問題是總統蔡英文不管募不到兵卻嗆大陸，導致台灣陷入危險，在「戰力維持」和「全民心防」兩個關鍵前提下，台灣兵役制度合理規劃應是徵兵、募兵併行。他舉例，國防部2017年預計招募1476名預備士官，結果只來個位數，募兵真能維持穩定兵源嗎？

對此，國防部表示，推動募兵制的目的，是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」之用兵需求。

國防部指出，針對106年國軍原預計招募1,476名大專考選預備士官，基於多元招募成效良好，志願役人力已穩定成長，遂於106年2月政策宣布，自107年起停止徵集1年役期義務役役男入營，致當年考選預備士官減少，但不影響全般整體招募成效。

陸軍、募兵、國軍、當兵、阿兵哥、特戰。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

▲台灣2018年全面施行募兵制，徵兵制正式走入歷史。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

國軍推動募兵制，在政府改善生活設施及調整待遇加給等「待遇、尊嚴、出路」整體配套措施挹注下，編現比由105年77.06%，迄今已達84.33%，留營率亦達75%，預判109年底即可達成募兵制招募90%計畫目標，募徵併行兵役制度目前執行均順遂。

為了凝聚全民防衛意識，國防部推動全民國防教育，藉由營區開放、走入校園等活動，107年總計超過25萬人參加，有效啟發全民愛國意識；另外，從近年後備軍人歷次教召令下達後驗證，自106至108年平均報到率均達98%以上，顯示全民國防教育已深具成效。

在政府積極支持下，國軍志願役人力已持續穩定成長，目前全國139所大專院校已簽訂129所「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」、506所高中職校已簽訂313所「國防培育班」，有效建立招募永續機制。

國防部表示，因應敵情威脅，各項戰訓整備均以務實為基礎、實戰化為目標，今年漢光35號演習已驗證國軍推動募兵制至今的訓練成果和防衛戰力均能有效提升，國軍有信心、有能力達成保家衛國使命，請國人給予募兵制支持與鼓勵。

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關鍵字：韓國瑜,徵募併行,國防部

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