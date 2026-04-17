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話術老梗！假檢警恐嚇涉洗錢詐婦人140萬　蘇澳警精準打擊逮人

▲▼莊姓車手被逮，警方並查扣偽造臺北地方法院及地檢署監管科執行命令1張、手機1支、贓款1萬5,100元等相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼莊姓車手被逮，警方並查扣偽造臺北地方法院及地檢署監管科執行命令1張、手機1支、贓款1萬5,100元等相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

又是假檢警詐騙！一名張姓婦人遭假冒戶政人員與檢察官恐嚇「冒用證件」及「涉嫌洗錢」之老梗手段，，損失高達120萬金飾與20萬存款。蘇澳分局在獲報後迅速出擊，趁車手再度登門取財時伏擊抓人，查扣偽造法院執行命令等證物。宜蘭縣警局局長陳金城提醒民眾，公務機關絕不會以電話要求監管財物，若遇可疑來電務必撥打165求證，以免一生積蓄毀於一旦。

▲▼莊姓車手被逮，警方並查扣偽造臺北地方法院及地檢署監管科執行命令1張、手機1支、贓款1萬5,100元等相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局表示，日前蘇澳一名64歲張姓婦人，接獲僭稱係北市中正區戶政事務所人員電話，佯稱被害人遭不名人士冒用證件申請戶籍謄本，隨即電話轉由自稱員警及檢察官之詐騙集團成員接聽，藉涉嫌洗錢案件為由，要求提供金飾7两約市價 120萬、2提款卡盜刷20萬元等財物配合調查，致被害人心生畏懼，而依詐團指示交付財物
詐團後來以其中一張提款卡密碼錯誤為由，將提款卡放於郵遞箱中，並連絡張婦說，需要再提供如儲金存摺等有價值性的金融物品。張婦越想越不對，告知家人才發受騙，而家人也立即報警。

▲▼莊姓車手被逮，警方並查扣偽造臺北地方法院及地檢署監管科執行命令1張、手機1支、贓款1萬5,100元等相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局獲報後組成專案小組全力偵辦，當詐團再次與張婦聯繫約定第2次在家中面交儲金存摺等有價值性的金融物品時，在張婦家中逮捕到場面交莊姓車手，並於現場查扣偽造臺北地方法院及地檢署監管科執行命令1張、手機1支、贓款1萬5,100元等相關證物。

全案除依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦外，蘇澳分局擴大追查詐團相關人員中。

宜蘭縣政府警察局局長陳金城指出，打詐不只是警方責任，更需要全民共同參與。警方將持續強化跨機關情資整合、跨縣市聯防機制，並鎖定詐騙機房與金流斷點進行查緝，全力壓制詐騙犯罪。同時也提醒民眾提高警覺：
• 接獲可疑來電或訊息，務必撥打165或110即時查證
• 面對投資或金錢要求，務必冷靜判斷、避免衝動決策
• 切勿出借或出租金融帳戶，以免淪為詐騙共犯

宜蘭縣警察局表示，將持續透過數據分析與科技應用，精準掌握詐騙趨勢，結合宣導與查緝雙軌並進，全力守護民眾財產安全，朝「零詐騙」目標穩健邁進。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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