魏明谷常喝八卦山甘甜泉水　 當台水董事長後：不能喝！是洗隧道汙垢水

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山的水為何不收集起來當山泉水喝？前彰化縣長魏明谷卸任後擔任台水公司董事長，周末到員林市百果山爬山健行時，臉書開直播，跟數十名登山友人談話聊天時透露，原來是這些水源來自受到汽車廢水汙染，尤其隧道內經常都會洗，髒水流到溝內都含有鉛，那個水千萬都不能喝，此話一出，引發熱烈的討論。

▲台水董事長魏明谷說八卦山泉水為何不能喝。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

魏明谷說，我以前沒當董事長時都在喝，尤其社頭、田中及二水都甘甘甜甜的很好喝，現在才知道原來是不能喝的，尤其八卦山吸在隧道壁上的污垢，必須定時清潔，清潔的污水直接流到水溝，再流到山下土壤，不知情的民眾就拿來當山泉水喝。

其次，八卦山脈的山泉水，最大的疑慮就是上游南投縣茶園和田，這些農作物施用肥料，污水滲透流到山下，很多民眾都會拿它來泡茶，這是非常傷身，但飲用地下水就沒關係。

魏明谷說，自來水燒水燒到80度以上，都不用怕，身體也絕對不會結石，但長期喝逆滲透的軟水，水中沒有含礦物質，喝久了會軟腳，尤其小孩子用逆滲透水來泡牛奶，就真的很不好，也因此奉勸網友，常喝自來水煮的開水，有礦物質，常保健康。

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