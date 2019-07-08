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罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」！空姐讚嘆大進步

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▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮罷工落幕，空服員蓋上粉紅手印。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許力方、彭懐玉、賴文萱／綜合報導

長榮罷工行動歷經17天宣告落幕，成為民航史上最長一次罷工，隨著空服員退場，桃職工會也陸續發放三寶，從7日起至9日深夜24時3天內將歸還2060份證件。日前長榮航空帶著律師到場為了領三寶翰工會爭執不休，未料7日現場卻傳出有組員發現，原本工會宣稱領三寶要「2個工作天」，如今進步神速，只要「不到1分鐘就拿到了」。

工會表示，南崁罷工棚7日中午輪守完最後一輪就不再排班，保管的三寶（護照、台胞證、員工證）還有2000多份，現場只剩協助發證的會員、幹部。工會幹部丁紹明表示，領三寶程序是7日至9日共3天，中午12時至晚上10時在罷工棚發放，10個小時專門歸還三寶，所有會員「本人」只要親自憑罷工證就能領取。

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▲7/7中午起，成員開始排隊領回三寶。（圖／讀者提供）

▲▼罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」！空姐讚嘆大進步。（圖／翻攝畫面）

▲罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」。（圖／讀者提供、翻攝畫面）

罷工結束第一天，工會統計約有800人取回，中午開始發放就大排長龍，但現場很快就消化排隊人龍，領證相當有效率，歸還速度飛快，就有組員流傳，聲稱「之前很多天拿不回來的三寶，今天一分鐘就拿到了唷！」狂酸桃空職工進步神速，要給予很大的鼓勵。據悉，現場只要本人領取，工會會依編號歸還，流程不到1分鐘。

至於出勤時間，丁紹明說，因工會宣布罷工行動的結束是在9日深夜24時，正式恢復值勤時間將從10日開始，詳細排班方式則由公司訂定，罷工棚則將於9日由廠商拆除。目前長榮航班取消到19日，總經理孫嘉明說，以工會發還證件時間估算，最快7月底、最晚8月初，可以讓所有航班恢復正常營運，呼籲工會盡快發還證件。

事實上，罷工行動第4、5天時，長榮航空公司就二度帶著律師到現場，持委託書要幫忙取回三寶，都被工會認為「非本人」，堅持不確定簽名是否為真、向保全公司領取需要2天的作業時間等理由拒絕，甚至有空姐本人到場，也被以「不確定流程是否合法」為由打槍，雙方爆發激烈衝突。

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