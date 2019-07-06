女客人點餐！懷中小男孩驚爆2字「男店員嚇退2步」　網笑炸：太風流齁～

▲小孩子童言無忌，會說出或做出什麼，都讓人無法預料。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／綜合報導

小朋友的童言無忌讓許多人都曾冷汗直流，一名男網友表示，日前有位女客人抱著小孩要點餐，小男生一接近櫃台、看到他就大喊2個字「XX！」讓原PO嚇得後退2步。雖然女客人當下拍了孩子的頭，說「不要亂叫」，還是讓原PO直冒汗。看到貼文後，其他人都笑噴，「直接省好幾年」、「就叫你不要那麼風流了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》發文，說有個女客人抱著孩子要點餐，兩人接近櫃台時，小男生看到他卻突然大叫，「爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！」這一聲「認親」，讓原PO馬上後退2步，急忙解釋自清，「我不是，不是哦！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO被喊「爸爸」嚇傻。（示意圖／pixabay）

接著，女客人拍了一下小孩的頭，對小男生說，「不要亂叫」。原PO也趕緊擦汗，在一旁附和補充，「叫叔叔，叔叔就好」。超有畫面的敘述，讓其他人紛紛笑噴，「沒用到就當爸了」、「小孩的名義老爸在你後面，他很火」、「爸爸你豪」、「你484到處留情啊！」

還有網友留言表示，「有被這樣認錯過，剛好他爸爸也是戴眼鏡的，結果小小孩看見戴眼鏡的男生都叫拔拔」、「想到帽子耶」、「是因為媽媽不夠正所以驚嚇嗎」、「他想當靠爸族」、「沒事，就收了吧！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！