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「我5秒就可以打趴館長」　林志成5個月前還下戰書單挑徐曉東

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▲▼前健美國手林志成不但挑戰館長陳之漢，5個月前還對徐曉東下戰書 。（圖／林志成提供）

▲前健美國手林志成不但挑戰館長陳之漢，5個月前還對徐曉東下戰書 。（圖／林志成提供，下同）

記者陳以昇／新北報導

前中國北京MMA綜合格鬥選手徐曉東，在一場比武中爆打成都太極宗師雷公，20秒就KO對手，2017年更向館長陳之漢下戰帖「交流武術」，卻未成局；2月間，前健美國手林志成搭上車，認為徐曉東此舉有損體育精神，決定向徐挑戰，獲勝可得台幣1000萬元，但至今近5個月，始終沒有得到對方回應。

▲▼前健美國手林志成不但挑戰館長陳之漢，5個月前還對徐曉東下戰書 。（圖／林志成提供）

前健美、健力、終極格鬥王國手兼台灣健美協會總教練林志成，日前不滿館長陳之漢挑釁大陸，破壞兩岸和諧，於是向館長嗆聲「18秒打趴你」、「要踩過你的屍體」。

林志成不但要挑戰陳之漢，年初2月間，更因前中國北京MMA綜合格鬥選手徐曉東，2017年間揚言挑戰陳之漢未成局，覺得徐有損體育精神，對他下戰帖「本人決定代表台灣健美、格鬥界，於2019年2月13日，下戰書一份，向大陸選手徐曉東教練，邀請一場世界級武林高手兩岸綜合格鬥賽，如徐曉東教練勝出擊倒自己，願意提供台幣1000萬元獎金給予勝者」。

林志成表示，下戰書至今，仍未得到徐曉東本人的答覆，但對於8月18日與館長陳之漢的公開格鬥賽自信滿滿，「不用18秒，我5秒就可以打倒他」。

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關鍵字：林志成,館長,陳之漢,徐曉東

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