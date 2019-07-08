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練喻軒微博最後一PO：去自己國家比去國外難　館長揭10分鐘通話真相

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

網搜小組／綜合報導

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢發出戰帖，掀起兩岸粉絲們熱議，但練喻軒7日在微博PO文表示，「很感慨去自己的國家比去國外還難」，過了凌晨0時會把微博的所有內容刪除，免得被說是炒作當網紅，之後等事情結束再把所有社交軟體刪除。而館長7日晚間也在直播中表示，兩人已經通過電話，「他（練喻軒）是一個運動員，不想談政治，來台灣就是良性交流。」

練喻軒刪除微博內容。（圖／翻攝自微博／練喻軒）

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▲練喻軒在8日凌晨0時刪除微博所有內容。（圖／翻攝自微博／練喻軒）

練喻軒在最後一篇微博PO文中提到，8日開始第二次申請台灣簽證，「很感慨去自己的國家比去國外還難？（笑臉表情符號）今天起，不但反毒，更要反獨」，之後除了會刪除微博全部的內容外，等到一切落幕後，也會刪除所有的社交軟體，免得被說成是要炒作當網紅。

而館長也在7日的直播中提到，他與練喻軒已經通過電話，雙方聊了差不多10分鐘，也都感到很無奈，對方明明是很單純要來交流，卻被報導到像是要把人打死一樣，「他是一個運動員，不想談政治，來台灣就是一個良性交流。他說來台灣會擔心，我說你來台灣誰敢動你，試看看，我保護你，不用想太多，來台灣你就是我的客人。」

▲▼陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

▼▲練喻軒曾向館長撂話，「3分鐘內沒被擊倒，你就贏了！」（圖／翻攝自練喻軒臉書）

▲▼陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

館長也強調，假如練喻軒最後沒有來台，不是因為不想來，是沒有人願意發簽證，「他說台灣旅行社沒有人敢蓋，是台灣這邊不發」，後續會試試看能不用商業邀請的方式，盡力幫忙促成這場交流。

館長表示，大陸其實有很多好手，因為他們有武術學校，靠這個賺錢的也很多，前幾年還有邀請職業選手去教，只是經過這次的事件後他陸續接到很多戰帖，有的只是想來增加曝光率，企圖從中獲利，但他實在是太忙了，所以不會再接受挑戰，「你們不要再來了，我沒那個美國時間。」

ET快訊
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關鍵字：館長,拳擊

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