比基尼妹玩水上摩托車...被甩出去「下體大失血」送醫縫合　慘痛教訓網喊長知識

▲水上摩托車示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

穿比基尼在海邊戲水、拍美照，是許多人夏日必做的清單之一。不過日前就有網友曝光自己穿比基尼「血淋淋的教訓」，讓網友們看到起雞皮疙瘩表示「看得我下面都痛了」，紛紛藉此故事長了知識。

一名女網友在Dcard上發文，提醒網友們夏天到海邊玩水上設施時，盡量不要穿比基尼。原來2年前的暑假，她和朋友們到澎湖外島玩水上設施時，業者因為追求刺激，把她從水上摩托車甩下去，沒想到卻是噩夢的開始。

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她表示，當時被甩出去後，下體突然一陣劇痛，忍痛上岸後才發現，周圍的海水竟然都混著她的血；大量失血的她，送醫之後才知道是因為陰道壁被摩托車的水柱沖到受傷，造成了7公分的撕裂傷，縫合止血後隔了好長一段時間才完全恢復。而護士也說，因為比基尼會滑動，容易造成直接性傷害，建議穿條褲子會比較保險。

原PO表示，出事之後她才發現，就在自己受傷的幾個月前，才有女遊客和她一樣，因為身穿比基尼被甩出去而受傷。她認為店家明明知道會有一定的風險，卻沒有事先提醒或警告，因此她只好透過自身經歷提醒女性朋友們，玩激烈的水上運動時，務必要穿得安全一點，不要拿自己的身體開玩笑。

▲許多人夏天會穿比基尼到海邊戲水。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

她也提醒，很多和民宿合作的水上設施業者都是空殼公司，讓她當時差點要不到保險，希望大家決定要玩之前必須慎選。

底下有網友看完也表示，從去年開始就有規定業者不能再「甩人」，而其他人則說「看到我下面都痛了」、「天啊是絕命終結站嗎」、「謝謝你告訴我們」、「一般人除了以為會走光，好像不太會考慮到這點」、「我從以前就一直都不敢玩水上設施，看完後我更不敢玩了」、「幾年前去澎湖，親眼看過同樣的事情發生過」。

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