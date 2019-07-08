　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比基尼妹玩水上摩托車...被甩出去「下體大失血」送醫縫合　慘痛教訓網喊長知識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼一對男女在紅海北端的蘇伊士灣騎乘水上摩托車。（圖／達志影像／美聯社）

▲水上摩托車示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

穿比基尼在海邊戲水、拍美照，是許多人夏日必做的清單之一。不過日前就有網友曝光自己穿比基尼「血淋淋的教訓」，讓網友們看到起雞皮疙瘩表示「看得我下面都痛了」，紛紛藉此故事長了知識。

一名女網友在Dcard上發文，提醒網友們夏天到海邊玩水上設施時，盡量不要穿比基尼。原來2年前的暑假，她和朋友們到澎湖外島玩水上設施時，業者因為追求刺激，把她從水上摩托車甩下去，沒想到卻是噩夢的開始。

請繼續往下閱讀...

她表示，當時被甩出去後，下體突然一陣劇痛，忍痛上岸後才發現，周圍的海水竟然都混著她的血；大量失血的她，送醫之後才知道是因為陰道壁被摩托車的水柱沖到受傷，造成了7公分的撕裂傷，縫合止血後隔了好長一段時間才完全恢復。而護士也說，因為比基尼會滑動，容易造成直接性傷害，建議穿條褲子會比較保險。

原PO表示，出事之後她才發現，就在自己受傷的幾個月前，才有女遊客和她一樣，因為身穿比基尼被甩出去而受傷。她認為店家明明知道會有一定的風險，卻沒有事先提醒或警告，因此她只好透過自身經歷提醒女性朋友們，玩激烈的水上運動時，務必要穿得安全一點，不要拿自己的身體開玩笑。

比基尼,辣妹,沙灘,海邊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲許多人夏天會穿比基尼到海邊戲水。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

她也提醒，很多和民宿合作的水上設施業者都是空殼公司，讓她當時差點要不到保險，希望大家決定要玩之前必須慎選。

底下有網友看完也表示，從去年開始就有規定業者不能再「甩人」，而其他人則說「看到我下面都痛了」、「天啊是絕命終結站嗎」、「謝謝你告訴我們」、「一般人除了以為會走光，好像不太會考慮到這點」、「我從以前就一直都不敢玩水上設施，看完後我更不敢玩了」、「幾年前去澎湖，親眼看過同樣的事情發生過」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」
17歲女被載到蘆洲堤外電擊！　私刑凌虐影片曝光

關鍵字：海邊,比基尼,泳裝,水上設施,水上摩托車,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／奶奶腳冷…進他房間借「粉色襪子」保暖　孫子一看秒崩潰：不是這樣用啦

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他怒：蛤蜊一顆200都是沙　在地人曝潛規則

影／遊迪士尼掉水瓶！園方諾「找到會寄回台」　她苦等一月沒消息...放棄後結局暖爆

手掰開XX才能上廁所！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」求整形...姨：祖傳啦

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」！他怒：4菜噴掉2250元　老闆回應了

影／肯德基炸雞日「9塊雞桶下殺309元」威爆　他曝密技再78折！網：都吃50155

影／還手算輸！練喻軒再嗆館長「我只防禦」　5點聲明竟「改規則了」

C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

平均薪資67K！彰化幸福企業盈餘不給股東給員工　7台超跑隨便開

近距離看樹獺！台北動物園穿山甲館開幕　每日限量入館

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

平均薪資67K！彰化幸福企業盈餘不給股東給員工　7台超跑隨便開

近距離看樹獺！台北動物園穿山甲館開幕　每日限量入館

響應世界牛奶日！光泉從親子遊戲推廣「正確飲食觀」

獨家／一天平均「只做3個字」　日星鑄字活版印刷《活葉集》製作3年首曝光

台大「夏季學院」推29門跨校課程　吸1500名學生搶修

人夫霸氣喊「帶妳港澳3日遊」！愛妻驚喜噴淚...計畫一出她秒翻臉：我沒空

商業周刊／百年設計美學的誕生與冒險

商業周刊／蘇富比到故宮都指名它　藝品神秘保鑣曝光！

比基尼妹玩水上摩托車...被甩出去「下體大失血」送醫縫合　慘痛教訓網喊長知識

給說法／有了大法庭，判決歧異就有望解決嗎

C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

金智娟周治平一首歌認識..至今20年！　七夕合體首開音樂會

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態支持

日職／中田翔1上2分砲後　王柏融滾地球出局

平均薪資67K！彰化幸福企業盈餘不給股東給員工　7台超跑隨便開

周湯豪MV登發燒影片冠軍！　推翻「歌詞聽不懂」規則

世大運／楊隆翔、余晨逸400M首輪預賽分組第一二　都進準決賽

近距離看樹獺！台北動物園穿山甲館開幕　每日限量入館

恆春西門廣場美工刀傷人　警：被害人阻嫌犯打人引發‥非隨機

生活熱門新聞

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

空服員罷工輸12萬年終　他分析..

練喻軒微博最後一PO　全刪文避..

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺30..

長榮求償5.78億　工會：組團..

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

他怒基隆夜市宰遊客　老闆回應了

空服員傳霸凌　長榮開會調查中

館長時限到！林志成：8/18空..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

南部雨繼續下到周末　周三四劇烈..

工會還三寶2天變1分鐘！空姐讚..

最貴Macbook Pro　2..

更多熱門

相關新聞

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

在國外旅遊如果不慎遺失重要物品，因為語言不太通的關係，要找回來的可能性也隨之降低。不過這位女網友卻超幸運，她表示自己上個月到東京迪士尼玩，不小心丟失了水瓶，工作人員雖表示找到會幫忙寄回台，但回家後卻苦無消息，讓她逐漸放棄。不過最後的結局卻暖炸，讓網友們都大讚「門票貴得很值得」。

3招抱佛腳運動養出比基尼身材

6年B～E激升4 cup　她曝吃「2種長奶神物」

夏黃廉盈比基尼超辣片

80歲爺「神筆記曝光」超多亮點萌炸

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

GOT7 MARK回應：我讓你們失望！

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面