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高三開始吃！她6年3升級「B→大D→E cup」　曝長奶神物：溫豆漿&起司片

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▲美胸,豐胸。（圖／取自librestock）

▲有女網友靠「重訓、每天按摩胸部、調整飲食」長胸。（示意圖／librestock）

網搜小組／綜合報導

去年10月有女網友表示，她靠「重訓、每天按摩胸部、調整飲食」3大招，半年從B罩杯升級成D，讓不少網友超羨慕。另一名女網友日前也分享自己的豐胸成果，說她用「最爛的長奶方法」，從高三的B罩杯，到現在24歲，最近要買內衣才發現要穿到E罩杯。看到方法後，馬上有人心動，「我要趕快來喝了 大家再見。」

「只有我覺得最爛的長奶方法也很有效嗎？」這位女網友在《Dcard》匿名發文，一開始就直接揭露豐胸成果，「從B（高三）到現在、到大D，剛剛去買內衣，量一下尺寸要穿到E罩杯了（現在24歲）」。接著曝光她的方法就是「一大早喝豆漿一大碗」，並說自己都是喝溫熱的。

請繼續往下閱讀...

原PO說，豆漿她沒有到每天喝，無聊的時候則會吃起司片，最後笑說，「沒變胖都長去胸部了 ^_^ 可能剛好我比較幸運。」看到貼文後，不少人都很心動，也好奇發問，「哪種豆漿呀？有糖的可以嗎」、「那你豆漿是喝早餐店的嗎」、「豆漿是哪一種呢？」

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▲▼ 黃豆,豆漿。（圖／Pixabay）

▲原PO說，她靠溫豆漿大升級。（示意圖／Pixabay）

原PO則在留言處解答，「要溫的，我沒喝過冰的，而且女孩子喝太多冰的不好」、「我都喝無糖的哦！豆奶也可以，我都是交替喝」、「豆漿我都是買家庭號無糖的，一個禮拜喝完（我都會弄熱，而且我很少喝冰的）」，也說自己只是分享她覺得有效的方法，但不見得對每個人都有效，「像我從國小吃木瓜吃到高中也都沒長什麼奶，有些人吃木瓜就很有效～」

有其他女網友看到貼文後，也認同原PO做法，「喝豆漿真的有用！而且要溫的」、「我以前是國二（大c）開始，每天早上喝一杯豆漿，國三就有E，但高中就沒在喝了，現在大二已經F了」、「女生真的要多喝豆漿，根本長奶神藥」、「個人也是喝豆漿很會長奶的人，但目前奶已經E了，完全不想長了，個人卻又很愛喝豆漿，超苦惱。」

不過也有人認為，「我覺得還是跟體質有關係啦！羨慕原Po」、「不喜歡喝豆漿，也不喜歡起司，現在有c就心滿意足」、「我喝豆漿會胃痛」、「我超愛喝豆漿，從國中到大二都是C」、「豆漿是好東西，但喝多對身體也不好，女孩們豐胸之餘不要搞壞身體了」、「我也想……可是我喝豆漿必拉，豆奶也是。」

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關鍵字：豐胸,豆漿,起司,Dcard

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