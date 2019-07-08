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回憶起過世8年老對手…　比爾蓋茲感嘆：賈伯斯就像是有魔法

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▲▼比爾蓋茲、紐約的彭博全球商業論壇 。（圖／路透社）

▲比爾蓋茲和賈伯斯始終維持著亦敵亦友的關係 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

微軟共同創辦人比爾蓋茲日前在節目上聊起賈伯斯，他認為對方就像擁有魔法，「他能夠施展法術讓人們迷住，但我也是個小巫師，所以這對我可沒用」，藉著這種特殊魔力，賈伯斯把曾經面臨倒閉危機的蘋果，轉變為世界上數一數二的成功企業。

▲▼蘋果創辦人賈伯斯（圖／達志影像／美聯社）。

▲比爾蓋茲認為賈伯斯具有領袖魅力。（圖／達志影像／美聯社）

據CNBC報導，比爾蓋茲在CNN 7日播出的節目「Fareed Zakaria GPS」中表示，賈伯斯總有辦法讓公司員工維持長時間的熱情和積極，並且讓所有人都認同他的產品很優良，他以1988年推出的NeXT電腦為例，「這完全是個失敗品，但大家都不這麼覺得。」這種說服群眾的能力令比爾蓋茲相當佩服，所以說對方宛如就是個「法師」，而且「我還沒遇過任何人比賈伯斯更會挑選、激勵人才。」

比爾蓋茲與賈伯斯都出生於1955年，兩人大半輩子都在想辦法超越對方，同時也從彼此身上學到許多商業技巧。回憶起2011年過世的老對手，比爾蓋茲提到，雖然賈伯斯這個人有不少缺點，但不可否認的是他那獨特的領袖魅力，「他帶來了某些不可思議的動力，以及強大的韌性。」

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：比爾蓋茲,賈伯斯,蘋果,微軟,Bill Gates,Steven Jobs

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