iOS 13新功能！可用「Face ID或Touch ID」直接登入iCloud網頁版

▲iCloud網頁版上增設了新的識別功能。（圖／翻攝自9to5mac）

科技中心／綜合報導

蘋果手機（Apple）準備推出iOS 13，不過有消息指，蘋果公司正在測試iCloud新功能，例如在iCloud網頁版上增設了新的識別功能，用戶只要使用Face ID或Touch ID就能輕鬆登入iCloud進行查閱，不過必須要先在設備上更新至iOS 13或macOS Catalina。

根據「9to5mac」報導，以往在網頁上登入iCloud都必須要輸入蘋果帳號和密碼，然而最新測試版則是在iCloud網頁版新增識別功能，用戶必須先更新iOS 13、iPadOS 13、macOS Catalina，接著在這些設備用Safari瀏覽器瀏覽iCloud時，就會彈出視窗詢問要不要用Face ID或Touch ID登入。

而用戶在瀏覽iCloud.com時，瀏覽器會自動至beta.icloud.com網址，或是必須手動輸入beta版網址而進入。報導指出，用戶未來可用Face ID或Touch ID登入iCloud.com，比手動輸入密碼還方便，也相當安全。

▲《ETtoday新聞雲》記者實測，尚未更新iOS 13的設備瀏覽iCloud網頁版依然需要輸入帳號密碼，目前網址會自動轉至「Find my iPhone」服務。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝）