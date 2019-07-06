像冰塊在盤子上滑動！Apple Park靠這項技術抵禦地震

▲蘋果新總部 Apple Park。（圖／取自Wired）

科技中心／綜合報導

蘋果總部Apple Park位於加州庫比蒂諾（Cupertino），這個被暱稱為「宇宙飛船」（spaceship）、周長接近1.6公里的巨大建築其實並未直接扎根於地面，透過特殊的防震技術，能使其抵禦80%的地震破壞。

一場大地震恐將使矽谷大部分建築遭破壞，並在數日甚至數個月內都無法使用，不過蘋果新總部Apple Park卻能在大地震發生後仍能立即投入使用。據富比士（Forbes）報導，該建築是美國為數不多使用所謂基礎隔震技術的建築之一。

Apple Park擁有獨立的供電系統，整棟建築由692個巨大的不鏽鋼碟型板支撐。當地面發生震動時，整棟建築物可在碟形板上向任何方向移動最多1.2公尺，就像一顆冰塊放在盤子上前後左右搖動，冰塊會穩穩地在盤子上滑動。

蘋果前首席設計師艾維（Jony Ive）日前接受媒體採訪時曾表示，他與蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）都認為，基礎隔震技術能夠保護蘋果總部以及其中的員工。艾維甚至還耗費了4年翻修自己位於舊金山的房屋，使其能有更好的抗震性能。

他表示，賈伯斯深受日本工程學的啟發，包括日本為防止地震破壞而設計的建築。在日本約有9000座建築使用了基礎隔震的變體技術，而在美國，僅有175座使用該技術建造的建築，而Apple Park則是其中之一。

Apple Park使用的這種特殊基礎隔震系統是由一家名為Earthquake Protection Systems的公司設計及製造的。該公司生產的大部分產品都出口至土耳其、祕魯及厄瓜多等地震多發的國家，美國企業則較少在建築中設置任何抗震系統。

矽谷結構工程師雷斯（Evan Reis）表示，矽谷有數千座造價低廉的建築，都採用了傾斜混凝土結構，很容易在地震中倒塌。他說，大部分公司的員工及高管往往都不知道他們所處的建築是危險的。「許多矽谷公司，無論是新創公司還是老牌公司，都是駐紮在1970年代及1980年代建成的建築中，它們都不符合現今的建築規範要求。」

然而，即便矽谷所有公司都擁有像蘋果這樣堅固的建築，也無法使該地區具備強大的防震能力。道路、公共運輸、電力、水及電信系統，更不用說員工的住宅，都有可能因強震而損壞。

基礎隔震裝置也有其局限性。加州理工學院地震工程研究實驗室主任希頓（Thomas H. Heaton）警告，理論上，一場足夠大的地震可能會把一棟建築從基礎鋼盤上震下來。目前這項技術已在日本及拉丁美洲的地震中證明了自己的有效性，但工程師們表示，一場現代美國城市規模的的地震才是最終試驗，「當基礎隔震效果很好時，建築就會非常好。但由於我們還沒有經歷過真正地震來測試，某一天我們或許會經受一次巨大的實驗。」