　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

像冰塊在盤子上滑動！Apple Park靠這項技術抵禦地震

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果新總部 Apple Park 落成倒數，周邊房價、物價也跟著飆升。（圖／取自Wired）

▲蘋果新總部 Apple Park。（圖／取自Wired）

科技中心／綜合報導

蘋果總部Apple Park位於加州庫比蒂諾（Cupertino），這個被暱稱為「宇宙飛船」（spaceship）、周長接近1.6公里的巨大建築其實並未直接扎根於地面，透過特殊的防震技術，能使其抵禦80%的地震破壞。

一場大地震恐將使矽谷大部分建築遭破壞，並在數日甚至數個月內都無法使用，不過蘋果新總部Apple Park卻能在大地震發生後仍能立即投入使用。據富比士（Forbes）報導，該建築是美國為數不多使用所謂基礎隔震技術的建築之一。

Apple Park擁有獨立的供電系統，整棟建築由692個巨大的不鏽鋼碟型板支撐。當地面發生震動時，整棟建築物可在碟形板上向任何方向移動最多1.2公尺，就像一顆冰塊放在盤子上前後左右搖動，冰塊會穩穩地在盤子上滑動。

蘋果前首席設計師艾維（Jony Ive）日前接受媒體採訪時曾表示，他與蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）都認為，基礎隔震技術能夠保護蘋果總部以及其中的員工。艾維甚至還耗費了4年翻修自己位於舊金山的房屋，使其能有更好的抗震性能。

他表示，賈伯斯深受日本工程學的啟發，包括日本為防止地震破壞而設計的建築。在日本約有9000座建築使用了基礎隔震的變體技術，而在美國，僅有175座使用該技術建造的建築，而Apple Park則是其中之一。

Apple Park使用的這種特殊基礎隔震系統是由一家名為Earthquake Protection Systems的公司設計及製造的。該公司生產的大部分產品都出口至土耳其、祕魯及厄瓜多等地震多發的國家，美國企業則較少在建築中設置任何抗震系統。

矽谷結構工程師雷斯（Evan Reis）表示，矽谷有數千座造價低廉的建築，都採用了傾斜混凝土結構，很容易在地震中倒塌。他說，大部分公司的員工及高管往往都不知道他們所處的建築是危險的。「許多矽谷公司，無論是新創公司還是老牌公司，都是駐紮在1970年代及1980年代建成的建築中，它們都不符合現今的建築規範要求。」

然而，即便矽谷所有公司都擁有像蘋果這樣堅固的建築，也無法使該地區具備強大的防震能力。道路、公共運輸、電力、水及電信系統，更不用說員工的住宅，都有可能因強震而損壞。

基礎隔震裝置也有其局限性。加州理工學院地震工程研究實驗室主任希頓（Thomas H. Heaton）警告，理論上，一場足夠大的地震可能會把一棟建築從基礎鋼盤上震下來。目前這項技術已在日本及拉丁美洲的地震中證明了自己的有效性，但工程師們表示，一場現代美國城市規模的的地震才是最終試驗，「當基礎隔震效果很好時，建築就會非常好。但由於我們還沒有經歷過真正地震來測試，某一天我們或許會經受一次巨大的實驗。」

ET快訊
李承翰倒地喊「我沒辦法呼吸」…目擊者還原現場：非票務糾紛

關鍵字：蘋果,apple park,蘋果總部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

像冰塊在盤子上滑動！Apple Park靠這項技術抵禦地震

宏碁資服導入訊連「U簡報」　建置高品質線上教學平台

小米CC9宣傳頁面出現蘋果Memoji廣告　小米官方：上傳錯誤、嚴肅處理

下載免費手機App豐富暑假生活？趨勢科技：小心暗藏廣告軟體

人臉辨識太真實影響使用意願　支付寶「刷臉」要加入美顏功能

小米手環4下周開賣　3代限時降價至735元

臉書、Google主導數位廣告市場　英國要展開調查

這就是iPhone！蘋果再掛兩巨幅廣告　強調重視隱私

跟蝶式鍵盤說掰掰！郭明錤：蘋果MacBook Air將採用新剪刀腳鍵盤

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

像冰塊在盤子上滑動！Apple Park靠這項技術抵禦地震

宏碁資服導入訊連「U簡報」　建置高品質線上教學平台

小米CC9宣傳頁面出現蘋果Memoji廣告　小米官方：上傳錯誤、嚴肅處理

下載免費手機App豐富暑假生活？趨勢科技：小心暗藏廣告軟體

人臉辨識太真實影響使用意願　支付寶「刷臉」要加入美顏功能

小米手環4下周開賣　3代限時降價至735元

臉書、Google主導數位廣告市場　英國要展開調查

這就是iPhone！蘋果再掛兩巨幅廣告　強調重視隱私

跟蝶式鍵盤說掰掰！郭明錤：蘋果MacBook Air將採用新剪刀腳鍵盤

中職／廖乙忠扛四號先發　第五號先發下禮拜才知道

南台灣的最後一場　人氣歌謠三明治快閃台南南紡購物中心還有一天

10歲同學驚慌敲門救她！台南狼師「惡行起底」　鎖教室喝令女學生：給我脫

秒飛日本！高雄懷石料理免千元　「湯蛤蠣」淡淡柚子香超爽口

中職／親自拜訪劉玠廷　吳志揚：桃猿是重要資產

地震強襲南加州！回首1994北嶺6.7地震「10秒撼市區」屋倒路毀奪57命

反送中前進「遊客區」廣東道示威　攤販憂打擊旅遊業：怎麼討生活

孟美岐深夜PO《獅子王》　網友翻出絕美側臉照…竟撞臉辛巴！

美國2人瑞結婚！加起來203歲　在養老院相戀一年決定結連理

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

3C家電熱門新聞

小米手環4下周開賣　3代限時降..

郭明錤：蘋果MacBook A..

所有歌聲一插「胖虎喇叭」秒崩壞

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

Nokia絕版手機曝光「輕巧像..

Android Q將取消虛擬鍵..

iPhone再曝渲染圖　果粉見..

宏碁資服導入訊連「U簡報」　建..

12年前上市iPhone初代　..

70吋大尺寸電視售價「降一半」

翻轉鏡頭中階機Galaxy A..

像冰塊在盤子上滑動！Apple..

這就是iPhone！蘋果再掛兩..

無線充電盒版AirPods 2..

更多熱門

相關新聞

這就是iPhone！蘋果再掛兩巨幅廣告　強調重視隱私

美國蘋果公司在今年1月的CES展前在附近的大樓架上大型廣告，強調該公司重視用戶的隱私，近期蘋果又被發現在加拿大架起兩面巨幅廣告。

郭明錤：蘋果MacBook Air將採用新剪刀腳鍵盤

iOS 13微調FaceTime　用戶可對準對方眼神對談

iPhone用戶也搞不清楚　誤以為已支援可用5G

蘋果傳正在開發摺疊iPad

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

林志成撇放鳥再嗆：輸了退出運動界

林志成嗆「18秒打趴館長」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　踢爆是違建

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

台南優良教師是狼　20年性侵超過10名女學生

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

快訊／30歲華航副機師開車撞中山高護欄　「卡駕駛座」慘死

更多

最夯影音

更多

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面