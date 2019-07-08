iPhone 11R最新配色！「紫色、綠色」實機照曝光　機背搭載雙鏡頭

▲iPhone 11R傳出將會有兩款新色。（圖／翻攝自網易）

科技中心／綜合報導

蘋果（Apple）於2018年推出的iPhone XR承襲了iPhone 5C的6種不同顏色（黃、紅、藍、珊瑚、黑、白），讓果粉可依自己喜愛選擇，更吸引了年輕族群。有消息指出，今年Q3發表的「平價手機」iPhone 11R很有可能刪除比較冷門的藍色和珊瑚色，並且將新增綠色和紫色作為替代，網路上甚至還傳出新色相關的實機照，引起網友討論。

根據外媒報導，蘋果Q3準備發表的iPhone 11與iPhone 11 Max將會在後置相機，增設成「方塊三鏡頭」，而平價的iPhone 11R則是雙鏡頭。這3款手機的主鏡頭都會搭配1200萬畫素與長焦鏡頭，並且支援2倍光學變焦；而iPhone 11與iPhone 11 Max多出的另一顆鏡頭將會是120度視角的廣角鏡頭。

另外，這3款新的iPhone都會搭載1200萬像素的FaceTime攝影鏡頭，值得一提的是，Face ID辨別系統也將大幅更新。也有消息指出，iPhone 11與iPhone 11 Max的容量規格將會是128GB起，iPhone 11R則是64GB起。

iPhone 11和iPhone 11 Max分別有5.8吋和6.5吋的OLED螢幕，而iPhone 11R則配備6.1吋的LCD螢幕；這3款新iPhone均搭載蘋果A13處理器，支持無線充電功能。