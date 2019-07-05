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跟蝶式鍵盤說掰掰！郭明錤：蘋果MacBook Air將採用新剪刀腳鍵盤

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▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲郭明錤近日發表報告指出，MacBook Air可能捨棄蝶式鍵盤，改採用新的剪刀腳鍵盤。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

科技中心／綜合報導

有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤近日發表報告指出，蘋果打算放棄蝶式鍵盤為MacBook系列電腦換上剪刀腳鍵盤，今年推出的MacBook Air很可能就是第一款採用全新鍵盤的機種。

據外媒《9to5mac》報導，蘋果自2015推出蝶式鍵盤，但其鍵程過短，且經常傳出按鍵故障，導致不太受用戶歡迎。郭明錤近日發出報告指出，蘋果已經設計出一款全新的剪刀腳鍵盤，將能提供更好的鍵程回饋以及耐用性，預計今年新推出的MacBook Air就會摔先採用，MacBook Pro則必須要等到2020年才有機會採用。

報導指出，這次蘋果設計的剪刀腳鍵盤是全新設計，並非過去在任何一款產品上所看到的。據了解，蘋果打算使用玻璃纖維來強化按鍵，報導稱，那些對蘋果蝶式鍵盤感到失望的用戶可以對剪刀腳鍵盤的回歸抱持樂觀態度。

據了解，其實蘋果對於蝶式鍵盤可說是費盡心力，因為自從推出以來就問題不斷，該公司也多次進行改良，希望能解決用戶們面臨的問題，但最終蘋果似乎決定暫時放棄發展蝶式鍵盤。其實蝶式鍵盤的成本相當高，郭明錤預測，蘋果的新剪刀腳鍵盤的成本應該也是比一般鍵盤來的高，但會比蝶式鍵盤低。

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關鍵字：蘋果,Apple,MacBook,蝶式鍵盤,剪刀腳鍵盤,郭明錤

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