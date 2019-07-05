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這就是iPhone！蘋果再掛兩巨幅廣告　強調重視隱私

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▲▼蘋果近期被發現在加拿大架起兩面巨幅廣告宣傳該公司的隱私政策。（圖／翻攝Twitter）

▲蘋果近期被發現在加拿大架起兩面巨幅廣告宣傳該公司的隱私政策。（圖／翻攝Twitter

科技中心／綜合報導

美國蘋果公司在今年1月的CES展前在附近的大樓架上大型廣告，強調該公司重視用戶的隱私，近期蘋果又被發現在加拿大架起兩面巨幅廣告。

據外媒《9to5mac》報導，網友Matt Elliot和Josh McConnell近期在Twitter上分享兩面位於加拿大不同地方的蘋果巨幅廣告。第一幅位於加拿大多倫多Sidewalk Lab總部外面的人行道上，廣告寫著「我們的業務不介入你的生活。」。據了解，這家Sidewalk Lab是Google母公司Alphabet旗下的子公司，專注於城市發展計畫，然而蘋果廣告卻選在這裡懸掛，格外引起討論。

另一幅廣告則位於多倫多King Street West大街的一棟建築上，廣告標語寫著，「隱私就是王」兩幅廣的共通點在於，除了文字以外，皆有放上一台iPhone的圖像，並在文末寫上，「這就是iPhone」（That's iPhone）。

這並非蘋果第一次掛起巨幅廣告宣傳隱私，今年1月美國消費性電子展（CES）期間，蘋果雖沒參展，但也在會場附近的大樓掛上一幅巨型廣告，寫著「無論iPhone上發生什麼事，只有iPhone知道。」（What happens on your iPhone， stays on your iPhone）除了上述的巨幅廣告外，蘋果也在3月份推出新的廣告影片來宣傳iPhone的隱私功能。

▼其中一幅位於加拿大多倫多Sidewalk Lab總部的外面。（圖／翻攝Twitter

▲▼蘋果近期被發現在加拿大架起兩面巨幅廣告宣傳該公司的隱私政策。（圖／翻攝Twitter）

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