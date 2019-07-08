悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　真相崩毀童年…自己竟是媽和別人的產物

▲男網友到上大學才發現自己根本不是爸爸的親生兒。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

基本上一般家庭中，父母親若是有能力都可以提供家裡的孩子念書到大學，但美國這名網友卻在和兄弟姊妹一起開心上大學的前夕，得知道自已不會受到爸爸的援助，主要是因為「他是媽媽18年前劈腿的私生子」如今身世真相曝光，讓網友感到相當的無助，甚至怨恨自己的母親。

這名網友在「Reddit」上發文，提到自己原本今年準備跟家裡的兄弟姊妹一起上大學，應該是新人生的展開，但前幾天網友的父親說出了一個恐怖的真相。網友的父親表示，「我沒有打算再繼續幫你付大學的學費，因為其實自始至終，你都不是我的親生兒子，而是你媽媽18年前外遇懷孕的孩子。」

這消息帶給該名網友相當大的震撼，因為從小到大，不僅沒有任何人提過這件事，就連祖父母都知道卻沒有要告訴他，家庭生活中也都和家人、手足有著很好的關係，「我的父親還是教我騎腳踏車，我們一起玩樂，他陪伴我長大，但現在他突然說他根本不是我爸爸。」網友當下跑去問了母親，卻只得到母親不斷的哭泣跟道歉。

網友的兄弟姊妹得知消息後也相當震驚，而父親也決定繼續支持「親生小孩」的學費。這名網友在最後在論壇上求助，「如果最後這個家根本就不歡迎我怎麼辦？」、「我是不是應該要向我的父親道歉？」引發鄉民熱切關注，並且留言支持「不管怎樣都不是你的錯，你母親要出來保護你」、「小孩都是無辜的」、「好好找份打工開始靠自己，其他的就是親情的問題」、「這會讓人非常難過」此外，也有人願意提供學費、保險援助，讓Po文的網友表示：真的感覺很溫暖！