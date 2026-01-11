　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026年4生肖犯太歲　趨吉避凶先從4招做起

2026年四生肖犯太歲　趨吉避凶先從這4招做起

▲台北松山慈惠堂斗姥太歲殿。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

沖犯太歲一定很衰嗎?如何轉好運？不管「值太歲」或「沖太歲」一定有三件事情發生：一、雜事多。二、雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。

「犯太歲」十之八九是不好的，那要如何才能趨吉避凶？

1.安太歲：

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

2.勿貪求：

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

3.適當休息：

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。

4.宜保守：

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

「犯太歲」不必擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉，趨吉避凶，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且非常好運！ 

01/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

嘴巴不小心縫反！陸「哭哭馬」玩偶爆紅

嘴巴不小心縫反！陸「哭哭馬」玩偶爆紅

大陸浙江一款馬年玩偶因微笑嘴巴被縫反意外爆紅，不少網友看到後紛紛下單購買，直呼「笑笑馬」變成「哭哭馬」，面對暴增的訂單，業者也緊急開了10幾條生產線，並表示「哭哭馬」不會因為爆紅而漲價。

緊急尋人！「頭獎800萬」沒人領　期限只到明天

緊急尋人！「頭獎800萬」沒人領　期限只到明天

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

55歲男不菸不酒還少鹽！飲食1習慣卻害腎臟如80歲

55歲男不菸不酒還少鹽！飲食1習慣卻害腎臟如80歲

每天喝拿鐵！他皮膚癢、狂冒痘　醫揭2大雷區

每天喝拿鐵！他皮膚癢、狂冒痘　醫揭2大雷區

關鍵字：

周刊王生肖犯太歲

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

