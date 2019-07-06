繼父殺8歲兒沉屍化糞池！見到遺體竟「飆戲」哭到暈厥...騙過一票村民

▲8歲男童1日半夜在家中離奇失蹤。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

廣東開平市的8歲男童失蹤案告破，警方近日在化糞池中找到小擇（化名）的屍體，證實是關姓繼父因怨恨其不服管教，狠下毒手。然而關男起初為了排除自己的嫌疑，在小擇遺體被發現時，竟裝作情緒失控，悲傷痛哭，被網友痛批「蛇蠍+戲精」。

▲男童被棄屍在廢棄學校化糞池。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，8歲的小擇1日半夜在家中離奇失蹤，引發全城搜尋。警方3日在某廢棄小學的廁所化糞池裡發現小擇的屍體，其全身赤裸、沾滿糞便，死狀相當可憐。

▲關姓繼父哭暈在沙發上。（圖／澎湃新聞）

就在小擇的遺體被找到時，其繼父情緒失控嚎啕大哭，看上去非常悲傷，隨後還哭暈在沙發上，看上去身體虛弱，一旁有醫護人員在為其做身體檢查。這一幕被很多當地村民看到，不少人因此一度排除了關男的嫌疑，認為他作案的可能性不大

▲警方證實兇手就是關姓繼父。（圖／澎湃新聞）

此外，小擇的生母和關男從派出所回家時，兩人相互攙扶，神情虛弱，一聊起孩子的情況便泣不成聲，悲痛不已。然而警方5日通報，經縝密偵查，證實殺害關童的疑犯就是小擇繼父，「他如實供述因怨恨兒子不服管教將其殺害的犯罪事實」。村民得知後大呼被騙，一名搜救隊員當天也出面表示，該位繼父哭暈「演太誇張了。」

▼警方在廢棄小學的化糞池發現男童屍體。（圖／翻攝自微博）