8歲男童半夜「從臥室消失」　3天後沉屍在廢棄學校「化糞池」

▲8歲男童半夜在家中離奇失蹤。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

廣東省開平市一位8歲男童1日半夜在家中離奇失蹤，引發全城搜尋。一具男童屍體3日在一所廢棄小學的廁所化糞池裡被發現，被找到時全身赤裸、沾滿糞便，死狀相當可憐，後經確認就是失蹤男童。當地警方5日通報，男童繼父因怨恨兒子不服管教，殺害孩子，目前已被警方依法刑事拘留。

綜合陸媒報導，開平警方此前發佈的緊急尋人消息顯示，「7月1日上午8點40分接到報警求助，8歲男孩關某某在開平市赤坎鎮紅溪長安村的家中走失。」家屬此前發佈的尋人消息顯示，男童走失時間為7月1日淩晨1點到5點30分之間，走失時應是「全身上下僅穿一條睡褲，也沒有穿鞋子」。

男童失蹤後，多家媒體曾報導尋人，引起當地廣泛關注。家人在接受媒體採訪時表示，次日早上被村民提醒自家大門大開，才發現孩子不見了，「他失蹤那天晚上正常在自己的臥室睡覺，睡覺前脫下的衣物、鞋子都還在房間內；我們看到大門並沒有被撬痕跡，查看家門口附近的監控也沒有發現孩子的身影。」

▲男童被沉尸廢棄學校化糞池。（圖／翻攝自微博）

經過兩天的尋人，不幸的消息7月3日下午傳來。開平市公安局微信公號「 開平公安」通報稱，男童已經死亡，還是他殺，「7月3日下午4點左右，開平警方在赤坎鎮某廢棄小學的廁所化糞池裡發現一具男童屍體，經現場勘查，證實是7月1日失蹤的關某某。」

紅溪長安村一位村民4日表示，「男童在化糞池中被找到時，遺體被袋子裝著；發現遺體的化糞池，離關家一兩百米。」多名當地人士透露，男童媽媽帶著孩子從外地嫁來，後與現在的老公又育有一女，「新組建的家庭內部關係挺複雜，孩子此前有被家人毆打。」

▼警方發現男童屍體。（圖／翻攝自微博）