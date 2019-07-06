兒泳池玩水槍！老爸一看「人母專用」秒躺槍：媽媽們全異樣眼光　萬人笑慘

▲人母專用小物變成孩子們的水槍。（圖／「米菲&米粒MifaMily」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

炎炎夏日家長們最愛帶孩子們玩水消暑。一名父親昨天帶兒女到南港玉成公園游泳池，也買了玩具水槍，結果到泳池後才發現，兒子竟帶上「人母限定款」去玩，重點是附近媽媽們全投以異樣眼光，害他尷尬到不行；而網上的母親們一看到熟悉的小物，滿滿回憶湧上心頭，也不禁笑虧，原來這才是真正的用法阿！

老爸志米葉表示，昨天中午帶孩子們到台北的玉成游泳池玩，出門前兒子說要帶水槍，但他到了現場才驚覺，竟是老婆之前在用的生理沖洗器，「雖然這水槍跟別人的不太一樣，但至少能噴水啦，只是泳池裡的媽媽們都用異樣眼光看著我，又不是我帶的。」

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他向《ETtoday新聞雲》記者笑說，太太平常在家幫孩子洗澡時，就是用這個讓他在浴室玩噴水遊戲，不過其實已經買了真正的水槍，沒想到弟弟竟然帶上它，「後來有問原因，他是說這個清潔瓶裝水比較快XDDD。」

▲媽媽們被勾起滿滿回憶。（圖／「米菲&米粒MifaMily」授權引用）

「這應該是只有人母才會懂的水槍！」志米葉在爆怨公社分享照片後，引來1.7萬人按讚，也有大票母親留言，「有種害羞的感覺」、「只要生過小孩的都會看著你」、「我兒子拿來當水壺」、「這個我只敢讓他們在浴室玩，不敢帶出門」、「正在用的媽媽」、「記得那時候剛生完都要用這個呢」、「早知道我留起來給我小孩玩」、「笑死，我浴室還留着」。

事實上，弟弟妹妹手上的「水槍」，正是產婦們都會用到的生理沖洗器，由於很多人在坐月子時，都只有擦澡，這時就要靠它來沖洗私密處，還有母親印象太深刻，直呼「怎麼感覺還聞得到優碘的味道」、「回憶又浮現出來了...好經典的水槍」。

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