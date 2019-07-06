大學放榜「想賺3.5萬詐騙金」！他寄「假錄取通知書」...忘蓋印章露馬腳

▲朱男偽造錄取通知書寄給考生。（示意圖／ETtoday資料照）

大陸中心／綜合報導

江蘇丹陽市一名朱姓男子近日因偽造錄取通知書，遭到警方逮捕。他上網購買了10萬名考生的個人資料，想利用大學放榜的時機，藉此騙取考生及家長金錢。據悉，若所有考生收到假通知書後都信以為真，朱男就能賺取6000元到8000元（台幣約2.7-3.6萬元）不等的佣金。

綜合陸媒報導，當地警方當時收到一名快遞員通報，自己收到了14份裝有上海某技術大學的錄取通知書包裹，而且每送達一份就會向簽收人收取6元（台幣約27元）的資料費交給寄件人。該名快遞員指出，過去的大學錄取通知書都是由郵局的快遞寄送，但今年卻是在快遞公司，讓他感到疑惑，決定報警處理。

警方趕到現場後，將包裹打開查看發現，這些大學錄取通知書雖然做得很逼真，但仔細觀察就會看出許多破綻，而且也沒蓋大學學校的印章，因此立刻將寄件人朱男找出並逮捕。除此之外，警察也搜出，在朱男的車上還有數十份尚未寄出的假錄取通知書。

▲朱男趁著大學放榜想大賺一筆。（示意圖／ETtoday資料照）

事後，朱男向警方坦承，自己因為家裡經濟條件較差，而且還負債，所以便加入幾個QQ上的「招生代理群」，看到某機構正在發布上海某技術大學的招生業務，接著到大學裡實地查看。他發現該大學的學生很多，對分數要求也不高，因此就和發佈業務的某機構簽署代理招生協議和委託書，並透過網路購買考生資料，印製大學錄取通知書寄出。

據悉，若所有考生都信以為真的話，朱男將會分到6000元至8000元（台幣約2.7-3.6萬元）的佣金。隨後，警方也發現，朱某寄出的其中兩份大學錄取通知書，對方已受騙上當，已為自己上了被錄取，白高興了一場。目前，該案仍在進一步辦理之中。