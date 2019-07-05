　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

搭計程車去醫院！孕婦忍不住後座產子…當場自剪臍帶再淡定付錢　司機傻了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼搭計程車去醫院！孕婦忍不住後座產子。（圖／翻攝自微博）

▲孕婦最後在計程車誕下一女，女嬰也平安躺在媽媽懷中。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名出租車（計程車）司機表示，他近日晚間工作時，碰見一位孕婦說要去「車程起碼1個多小時」的醫院，他只好尊重客人意見並且盡力趕去，沒想到開到一半時，孕婦突然表情痛苦、不斷冒汗，隨後就在後座產下女嬰，更厲害的是，這位媽媽還自己拿起剪刀剪掉臍帶再淡定付車錢，讓司機看得目瞪口呆。

▼孕婦自己從包包拿剪刀剪臍帶。（圖／翻攝自微博）

▲▼搭計程車去醫院！孕婦忍不住後座產子。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在深圳市龍崗區，一名孕婦1日晚間10點左右，攔下一輛出租車並指名要去龍崗醫院。譚姓司機好心提醒說，「你要生了嗎？龍崗有點遠，不塞車可能還要1個小時路程，要不去附近的武警醫院吧？」但孕婦卻堅持不換地點，他只好趕緊上工。

譚姓司機也說，車子開不到2分鐘，孕婦突然表情痛苦，「我記得當時約為10點47分，孕婦開始不停呻吟，樣子愈來愈痛苦，臉上不斷冒汗。」大概10點52分時，譚男趕緊報警請求在確保安全的情況下超速，好讓孕婦順利入院生產。不料在這手忙腳亂的過程中，女嬰已經在後座誕生了。

▼媽媽還不忘拿錢包付車資。（圖／翻攝自微博）

▲▼搭計程車去醫院！孕婦忍不住後座產子。（圖／翻攝自微博）

報導指出，從行車紀錄器可見，當時時間為10點57分，整個生產過程不超過10分鐘。最讓人意想不到的是，媽媽竟然能忍著劇痛，從包包裡拿出一把剪刀獨自將嬰兒的臍帶剪掉，再將女嬰抱起來安撫。譚姓司機表示，就在他們等待警方協助期間，孕婦還不忘掏出錢包，並且淡定地準備好160元（人民幣，約新台幣720元）車費。

報導最後提到，交通警察和醫護人員趕到後，這對母女才終於順利被送到醫院，譚姓司機也放心回到車上，將血漬、羊水和胎盤等殘留物清潔乾淨。他說，雖然過程很驚險，不過能夠看見母女平安無事，那一切就都值得了。

▼司機拿出衛生紙協助媽媽，並且幫忙報警請求援助。（圖／翻攝自微博）

▲▼司機拿出衛生紙協助媽媽，並且幫忙報警請求援助。（圖／翻攝自微博）

網友看完後紛紛留言，「好人一生平安」、「媽媽真的很偉大」、「為母則強」、「司機會有好報的」、「這太猛了…」、「心疼媽媽，竟然要一個人去醫院」、「不到10分鐘就生完了，比我洗澡還快」、「勇氣可嘉」、「用剪刀剪臍帶衛生嗎？」、「我媽生我姊的時候也很突然，就直接在馬桶生了」。

▼好心的譚姓司機。（圖／翻攝自微博）

▲▼司機拿出衛生紙協助媽媽，並且幫忙報警請求援助。（圖／翻攝自微博）

看影片請點此

ET快訊
快訊／李承翰解剖死因曝光！靜脈血管被刺破大量失血
地方爸爸手滑「20激情片連發LINE」！她開70人聊天室傻眼
高市府花400萬清淤　神農路「逢雨必淹」真相曝光！
鐵路殉職警下周遊花蓮慶生　家屬瞞死訊…91歲嬤還在等他回家

關鍵字：孕婦,計程車,產子,媽媽,司機,臍帶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

反送中第四起命案！28歲女墜樓亡　留下紙條「無力感令人煎熬」

「七七遊行」轉戰西九龍高鐵站　港警發出不反對通知書

預測美國下個目標是物聯網和智慧工廠　任正非：讓他們打

起薪每年達180K！人工智慧專業科系成大陸熱門志願

搭計程車去醫院！孕婦忍不住後座產子…當場自剪臍帶再淡定付錢　司機傻了

謊稱改考卷！60歲小學狼師「辦公室猥褻女同學」　39年惡行曝光

香港7月7日高鐵西九站集會　警方已批不反對通知書

北京平均年薪達66萬！廣州、深圳衝進「10萬人民幣俱樂部」

她走路下秒被飛來的剪刀「刺心臟」…兇手是一對吵架夫妻

影／他殺妻藏屍二審仍判死　亡者母：女兒放心給你報仇了

60kg就被叫胖妹！女肥男瘦談戀愛　新韓劇名網友氣炸了

機票多少算便宜？比價網站曝「搶激省價妙招」...1動作省很大

快訊／李承翰解剖死因曝光！91歲奶奶還在等他回家...眾人忍淚不敢講

二林工商前校長詐領公關費　判緩刑2年罰5萬、勞動60小時

向館長下戰帖　55歲雲林前健美國手林志成嗆聲「18秒打趴」

反送中第四起命案！28歲女墜樓亡　留下紙條「無力感令人煎熬」

昆汀拿《鐵達尼號》神打臉！李奧納多沉默了：真的耶…

蘇打綠「休團3年」期限到！　吳青峰：有在討論合體

施壓撤換77凱道活動主持人？　郭辦：空穴來風、子虛烏有

叔叔「做掉11月大侄子」　憤怒爸開庭完「李小龍式飛踹」狂毆8秒洩憤！

臉書見「最強國中生外流」放送　人夫衝動+1新iPhone慘成肉票

大陸熱門新聞

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BM..

18歲男拿剪刀自宮！斷成4塊大..

女童亂入噴水池...下秒觸電慘..

18歲男剪刀自宮4段　曾被室友..

1歲超萌女童1個月狂掉髮

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

劉結一：與郁慕明等達成推進統一..

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

23歲女開瑪莎拉蒂追撞　BMW..

4歲男童幼稚園午睡　遭淫師猥褻

柯文哲料今會劉結一　雙城壓軸大..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

新車遭鄰居屁孩亂刮！家長竟回…

更多熱門

相關新聞

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到牠

貨運司機林先生平常會餵養公司附近的流浪貓「小麒」，怕生的小麒也變得很黏他，常躲在他的貨車下。沒想到，林先生日前準備送貨時，沒注意到原本躲在旁邊車底的小麒換了位置，導致發生意外。對此，他痛心自責，是不是因為自己的餵養，害貓咪失去警覺心，才會釀成悲劇。

孕婦遭刺剖腹救出嬰　仍宣告不治

女兒外遇產子！嬤氣炸「抱孫」丟河裡溺斃

搭計程車遇老司機 女高中生：30分鐘摸20次

懷孕8個月女遭刺殺　腹中胎兒命危

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

最難追的星座女Top 5

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

《玩很大》張立東撿到內褲！

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面