搭計程車去醫院！孕婦忍不住後座產子…當場自剪臍帶再淡定付錢　司機傻了

▲孕婦最後在計程車誕下一女，女嬰也平安躺在媽媽懷中。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名出租車（計程車）司機表示，他近日晚間工作時，碰見一位孕婦說要去「車程起碼1個多小時」的醫院，他只好尊重客人意見並且盡力趕去，沒想到開到一半時，孕婦突然表情痛苦、不斷冒汗，隨後就在後座產下女嬰，更厲害的是，這位媽媽還自己拿起剪刀剪掉臍帶再淡定付車錢，讓司機看得目瞪口呆。

▼孕婦自己從包包拿剪刀剪臍帶。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在深圳市龍崗區，一名孕婦1日晚間10點左右，攔下一輛出租車並指名要去龍崗醫院。譚姓司機好心提醒說，「你要生了嗎？龍崗有點遠，不塞車可能還要1個小時路程，要不去附近的武警醫院吧？」但孕婦卻堅持不換地點，他只好趕緊上工。

譚姓司機也說，車子開不到2分鐘，孕婦突然表情痛苦，「我記得當時約為10點47分，孕婦開始不停呻吟，樣子愈來愈痛苦，臉上不斷冒汗。」大概10點52分時，譚男趕緊報警請求在確保安全的情況下超速，好讓孕婦順利入院生產。不料在這手忙腳亂的過程中，女嬰已經在後座誕生了。

▼媽媽還不忘拿錢包付車資。（圖／翻攝自微博）

報導指出，從行車紀錄器可見，當時時間為10點57分，整個生產過程不超過10分鐘。最讓人意想不到的是，媽媽竟然能忍著劇痛，從包包裡拿出一把剪刀獨自將嬰兒的臍帶剪掉，再將女嬰抱起來安撫。譚姓司機表示，就在他們等待警方協助期間，孕婦還不忘掏出錢包，並且淡定地準備好160元（人民幣，約新台幣720元）車費。

報導最後提到，交通警察和醫護人員趕到後，這對母女才終於順利被送到醫院，譚姓司機也放心回到車上，將血漬、羊水和胎盤等殘留物清潔乾淨。他說，雖然過程很驚險，不過能夠看見母女平安無事，那一切就都值得了。

▼司機拿出衛生紙協助媽媽，並且幫忙報警請求援助。（圖／翻攝自微博）

網友看完後紛紛留言，「好人一生平安」、「媽媽真的很偉大」、「為母則強」、「司機會有好報的」、「這太猛了…」、「心疼媽媽，竟然要一個人去醫院」、「不到10分鐘就生完了，比我洗澡還快」、「勇氣可嘉」、「用剪刀剪臍帶衛生嗎？」、「我媽生我姊的時候也很突然，就直接在馬桶生了」。

▼好心的譚姓司機。（圖／翻攝自微博）



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