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雲端最前線／組織勝利聯盟！郭提議：5參選人一起在黨中央簽公約

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨7日在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人一同到場共襄盛舉。外傳將脫黨參選的郭台銘表示，如果黨中央能夠弄一個公約讓大家在台上簽，他一定優先帶頭簽，他希望5個參選人必須在黨中央一起簽，組成一個勝利聯盟。此外，日前台北市長柯文哲幕僚發文呼籲反動員，讓初選參選人郭台銘擋下韓國瑜，此舉被外界揣測是否為郭柯配的前戲？對此議題，《雲端最前線》8日邀請前立法委員沈富雄、永齡基金會執行長劉宥彤、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國民黨總統初選民調將於7月8日至14日展開，15日上午公布結果。由於前鴻海董事長郭台銘始終未簽下初選公約，外傳他將脫黨參選，引發藍營基層焦慮。黨政人士透露，黨主席吳敦義為了力求團結，7日將在國民黨5位初選參選人合體的「反鐵籠公投凱道大會師」上，邀請郭台銘簽下公約。不過，由於各陣營不滿此舉將讓活動淪為郭台銘的造勢場合，黨中央遂火速取消這項舉動。

▼前鴻海董事長人郭台銘、高雄市長韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、番社中天電視台）

▲▼郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、番社中天電視台）

而針對台北市長柯文哲幕僚發文表示「韓國瑜初選會大勝，要大家有韓不投，唯一支持郭台銘」，外界揣測為郭柯配的前戲。對此，前鴻海董事長郭台銘受訪表示，希望組一個勝利者聯盟，不管白色力量、其他力量，「只要能夠打敗蔡英文、打敗民進黨，贏得2020大選，任何支持我的力量都歡迎」。對此高雄市長韓國瑜受訪表示，就觀察他們的改變，他個人一定都是遵照一切的規定，只求自己。《雲端最前線》8日邀請前立法委員沈富雄、永齡基金會執行長劉宥彤、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。
 

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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