影／批民進黨封殺公投　馬英九：嚴厲譴責「蔡殺頭」

政治中心／綜合報導

國民黨7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議，黨主席吳敦義、前總統馬英九、5位總統初選參選人皆到場共襄盛舉。馬英九批評，民進黨把公投法關進鐵籠，變成總統蔡英文封殺公投的「蔡殺頭（投）」，要對蔡總統打壓公投，摧殘民主，提出嚴厲的譴責。

民進黨公投法的修正引發爭議與政治佈局聯想，國民黨號召支持者參加「反鐵籠公投凱道大會師」活動，批評總統蔡英文政府無視人民的直接民權，強行修法沒收公投，而在造勢現場，前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、台大政治系教授張亞中、吳敦義和馬英九更一同上台，手牽手喊出「重返執政，撥亂反正」、「民主已死，還我公投」的口號。

馬英九致詞時表示，今天不分黨派，不分族群，懷著無比沉痛與憤怒的心情走上凱道，強烈抗議蔡政府亂修《公民投票法》，剝奪憲法賦予人民的直接民權，要對蔡總統打壓公投，摧殘民主，提出嚴厲的譴責。

▲國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）



馬英九指出，《中華民國憲法》第二條規定：「中華民國之主權屬於國民全體。」這就是「主權在民」原則，《公民投票法》第一條明定：「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法」。公民投票就是憲法第17條規定的創制複決權，是保障人民行使直接民權的依據，以彌補代議制度的不足，「現在蔡政府卻鴨霸修法，大開倒車，將公投與大選脫勾，只能單獨舉辦，而且限制在每隔兩年的八月份辦理，勢必降低投票意願，使票數難以跨越500萬票的門檻，嚴重違反《公民投票法》確保國民直接行使民權的要求」。

馬英九批評，民進黨去年「九合一」選舉大敗，不知檢討執政缺失，卻歸咎公投綁大選，深怕影響蔡總統連任，粗暴修法為蔡總統護航，號稱獨立機關的中選會更配合黨意，要求在修法前已進入第二階段連署的公投案，要等到2021年才能公投，這等於把「重啟核四」、「廢止核四」公投，雙雙沒收，嚴重違反信賴保護原則，「這種為一己之私修法的蠻橫行為，是踐踏民主最可恥的示範！臺灣人民能接受嗎？」

▲國民黨七七凱道大會師，馬英九致詞。（圖／攝影中心攝）



馬英九表示，民進黨已故立委蔡同榮及前主席林義雄，長年推動公投，要求修正「鳥籠公投」，2017年《公投法》修正放寬門檻後，林義雄說民進黨「還權於民」，完成了臺灣民主發展的重大里程碑，現在民進黨把公投法關入鐵籠，形同封殺公投，「從蔡同榮一生推動公投的『蔡公投』，變成蔡英文封殺公投的『蔡殺頭（投）』」，蔡政府摧毀公投、「奪權於民」，引起許多人民團體強烈不滿，但是，林義雄先生人呢？他不是對公投有強烈使命感嗎？公投法被惡搞成這樣，一向為公投絕食的林聖人不應該出來說句公道話嗎？

馬英九呼籲，「我們臺灣人民關心香港朋友的反送中抗爭，也希望香港朋友關心臺灣人民『反鐵籠公投法』的抗爭，我們都是為捍衛人民最基本的自由與人權，台灣和香港人民，更應該在民主與人權議題上團結起來！」上個月香港人民發起「反送中」抗爭，蔡總統高調發言支持，說要守護臺灣民主，卻同時鴨霸修法，把臺灣的公投關進鐵籠，這證明蔡總統不是臺灣民主的守護者，她是臺灣民主的摧殘者，蔡總統打著民主卻反民主，根本沒有任何資格和正當性批評港府與大陸，根本只是藉著反中來騙選票而已，令人不齒！

▲國民黨七七凱道大會師，馬英九致詞。（圖／攝影中心攝）



馬英九說，蔡政府三年來摧殘臺灣民主法治的暴行，罄竹難書，黨產會不經法院許可，就擅自凍結沒收反對黨財產；促轉會自我定位為「東廠」，打擊反對黨候選人；中選會違反行政中立，刁難公投；教育部違反《大學法》大學自治的要求，阻撓臺大管中閔校長上任；通訊傳播委員會（NCC）針對性開罰媒體，危害言論自由；蔡總統提名的監委彈劾檢察官，干預司法獨立；蔡政府修改《國家安全法》，濫用「國家安全」名義，推動「中共代理人」修法，箝制言論自由與人權，無論是管制強度和處罰嚴厲，都遠超過30年前的動員戡亂時期。

馬英九批評，在蔡政府種種違法濫權作為下，臺灣面臨前所未有的民主倒退危機，絕對的權力使人絕對的腐化，這就是蔡總統執政三年的寫照，她沉溺於權力無法自拔，但臺灣的民主不能被她拖著沉淪，「我們不能坐視臺灣民主被摧殘，更不能讓專制獨裁的政府坐大，明年一定要用選票制裁這個背棄民意、打壓民權的政府！懲罰這個既不民主、也不進步、掛羊頭賣狗肉的政黨！讓我們大家一起來努力！」

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