郭台銘整合白色力量征戰2020？　韓國瑜：觀察他們的改變

▲國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日舉行「反鐵籠公投」凱道萬人造勢。針對前鴻海董事長郭台銘不排除與台北市長柯文哲合作，高雄市長韓國瑜受訪表示，就觀察他們的改變，他個人一定都是遵照一切的規定，只求自己。

台北市長柯文哲幕僚發文表示「韓國瑜初選會大勝，要大家有韓不投，唯一支持郭台銘」，外界揣測為郭柯配的前戲。對此，前鴻海董事長郭台銘7日受訪表示，希望組一個勝利者聯盟，不管白色力量、其他力量，只要能夠打敗蔡英文、打敗民進黨，贏得2020大選，任何支持我的力量都歡迎」。

對此，韓國瑜說，如果有的話，就觀察他們的改變，他個人一定都是遵照一切的規定，只求自己。另外，針對郭台銘呼籲5參選人一起在黨中央簽公約，不要由代理人簽，韓國瑜表示，身為這次參選的黨員，中央黨部要求的，他盡全力來配合，至於其他候選人有不同表現方式，中央黨部應該要出來（協調），這是中央黨部的責任，身為其中之一的參選人，就自己要求我自己把該做的配合做好。

據了解，韓粉認為反鐵籠公投造勢是國民黨中央「做球」給郭台銘的變相造勢，因此互相呼籲不要參加凱道造勢，韓國瑜僅表示，他不清楚，因為他剛從高雄趕過來，也強調高雄這兩天很熱鬧，至於其他有人表達要不要，他都尊重。