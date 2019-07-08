倡「徵兵募兵」並行　韓國瑜提2關鍵：辣台妹募不到兵卻嗆陸讓台陷危機

▲韓國瑜認為，全募兵不可行，徵兵不能全廢。（圖／資料照／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

爭取代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜，他認為，台灣兵役制度應該徵兵、募兵並行，要讓全民體認保衛國家的意願和重要性。他也提到，國防部2017年預計招募1476名預備士官，結果只來個位數，因此質疑募兵真能維持穩定兵源嗎？

國民黨總統初選民調電話訪問今天（8日）登場，進行7天到周日（14日），共計將收集1.5萬份樣本，下周一（15日）上午公布結果，決定2020總統人選。

韓國瑜7日晚間特別與黨內立委許淑華合體開直播，隨機打電話給韓粉，進行電話民調教學，教大家如何正確回答民調。期間，兩人還致電給藝人沈玉琳、歌手葉啟田、資深媒體人黃暐瀚及前立委孫大千，線上觀看人數飆破3萬。

▼台灣2018年全面施行募兵制，徵兵制正式走入歷史。（圖／資料照／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

台灣2018年全面施行募兵制，徵兵制正式走入歷史。韓國瑜接受《自由時報》訪問認為，全募兵不可行，徵兵不能全廢。他批評，真正國安問題是「辣台妹」總統蔡英文不管募不到兵卻嗆大陸，導致台灣陷入危險。

韓國瑜說，在「戰力維持」和「全民心防」兩個關鍵前提下，台灣兵役制度合理規劃應是徵兵、募兵並行。他舉例，國防部2017年預計招募1476名預備士官，結果只來個位數，募兵真能維持穩定兵源嗎？

韓國瑜談到全民心防部分，他認為，要如何讓全民在真正作戰時非四處逃散，而是動員起來，讓民眾體認保衛國家的重要性。韓是軍官退伍，是陸軍軍官學校專修班第40期。