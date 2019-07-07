批蔡政府經濟、兩岸、治安「都不行」　吳敦義籲團結：非藍不投！

記者袁茵／台北報導

國民黨將在8日至14日進行國民黨初選民調，並且在15日公布結果。國民黨主席吳敦義7日上午參加國民黨在凱達格蘭大道舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議時，除了再次強調「重返執政，撥亂反正」之外，還呼籲不論最後是誰出線，都要團結支持，達到「非藍不投」。

吳敦義上台致詞時，先感謝選民在去年九合一大選中，讓國民黨贏得15個縣市，以及拿下19縣市議會議長，也拜託民眾讓國民黨在2020贏得總統大選，達到「重返執政，撥亂反正」的目標。

吳敦義說，總統蔡英文的經濟沒搞好，兩岸也沒搞好，目前兩岸呈現僵持對峙局面，觀光人數在馬英九執政時期的民國97年至104年逐年上升，最高418萬人次，但到了蔡英文執政後又開始減少，「去年有達到418萬嗎？已經減少了對不對？」

吳敦義提到，除了經濟和兩岸之外，蔡英文任內的治安也不行，曾在3個月內發生了3起殺人分屍案，這是馬英九執政8年內沒有發生過的狀況；且前2天還有鐵路警察李承翰在火車上被刺死，讓他覺得蔡英文治理的社會治安不行，「是我們社會治安對不起李承翰！讓我們重返執政，讓治安好起來，一定要好起來！」

最後，吳敦義強調，「我們是炎皇子孫，同樣是中華文化的傳人，只要我們愛國家、愛台灣，我們希望台灣風調雨順，中華民國國泰民安，兩岸和平發展。」國民黨推出的5位初選參選人都非常出色，相信只要大家團結一心，不論誰出線，其他人都要團結支持，「非藍不投！」讓國民黨能夠推選出至少一位其中優秀的人贏得勝選，帶領全民重返執政，撥亂反正。

▼國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」抗議。（圖／記者湯興漢攝）

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