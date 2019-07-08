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長榮空服員贏罷工「輸了12萬年終」　他4點關鍵分析：工會大勝

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記者柯沛辰／綜合報導

長榮空服員罷工順利落幕，勞資雙方6日簽定團體協約。綜觀工會這次爭取到的福利，比起過去1年半、20次團體協約及後續調解還要多，實質提高飛安獎金約3.6萬元。但相較之下，可能失去12萬年終、調薪機會。有人認為，工會一開始的八大訴求沒被照單接受，這次罷工可說是「輸很大」，但也有人分析工會其實贏了。

有航空業人士私下透露，長榮航空至今已損失超過20億元，其他旅客及旅行業者的補償也還在估算，若最終沒有發放年終，也沒能維持2000元調薪幅度，這些空服員可能少領12萬到15萬元，甚至更多。

部分網友認為，空服員罷工17天，雖然換來飛安服勤獎金，預估每月可多3000到5000元，卻賠上12萬元年終、調薪及優待機票，未來工作還可能被男性空服員取代，「為什麼工會還會認為自己大勝？」

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▲▼長榮空服員代表丁紹明出面說明剛剛內部談話討論內容。（圖／記者湯興漢攝） 

▲工會幹部丁紹明。（圖／記者湯興漢攝）

面對外界疑惑，工會幹部丁紹明7日受訪時回應，年終跟調薪依照法規，如果集團有盈餘就必須發放，在不揣測集團今年盈餘的狀況下，獎金調整是長期的，由全體員工享有，所以她呼籲長榮集團針對今年盈餘的部分，不要對外宣稱是工會影響、工會造成的，也希望公司能夠越來越好，往更好的方向前進。

至於秋後算帳及優待機票部分，勞資雙方已暫訂在2個月內再次協商進行簽訂，初步共識是漸進式恢復優待機票，視後續貢獻來調整，另外年終、調薪部分也會一視同仁，不會秋後算帳，讓工會猶如吃了定心丸、同意與資方簽訂團體協約。

有網友分析，這次空服員罷工雖可能輸掉年終、調薪和優待票，但勞權卻前進了一大步，不僅4個航線會改善疲勞狀況，在特定月份開放過夜航班，而且未來公司人力調整時也會與工會討論，讓工會更多地參與公司事務，也算贏得了尊嚴與尊重，更何況年終、調薪都是非固定薪資，資方不給就沒有，「只有在意錢的人才會覺得大輸」。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空對外公布的團體協約內容重點如下

1. 工會3年不能罷工。

2. 如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

3.國內航線不能罷工。

4.飛安服勤獎金，短班300，越洋500

5.BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

7.人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

一、「罷工預告期」未於本次團體協約約定的理由：

所謂預告期規範必須先有罷工行為，而工會在本次團協中已大幅度放棄罷工權利行使，也就是在公司沒有不當勞動行為前提下，任何的勞資爭議事項，工會都已承諾拋棄罷工行使權利。既然往後不會再有罷工行為發生，當然就沒有先行約定預告期的必要。

二、針對「職場歧視霸凌禁止」與「不實言論污衊禁止」未於本次團體協約約定的理由：

上開事項屬職業安全衛生法與刑法中明文規範，故勞資雙方認為既然法有明定，且會議中已達共識共同維持「健康安全」的職場環境，所以協議無須再於團協中重述。

※二項協議：

一、27位空服員曠職懲處案

1.暫以空班取代曠職 成立調查委員會

二、0508公告

1.罷工期間出勤員工，下週一起即可申請員工優待機票
2.罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票
3.參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航(非長榮及立榮)之優待機票使用

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關鍵字：長榮航空,罷工,工會,空服員

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