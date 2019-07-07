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網傳罷工空服員LINE狠嗆「電爆」跳船工賊　工會：是頭像被假冒

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▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲網路流傳疑似空服員工會代表發表霸凌言論的LINE群組截圖。（圖／翻攝自PTT）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工才剛落幕，但7日網路就流傳空服員工會代表在一個名為「11E.EVA ANGEL」的34人LINE群組放話要「電爆」中途跳船的罷工空服員，更稱「80（霸凌）列車已啟程」。對此，桃園市空服員職業工會則出面表示，應該是誤會，工會跟本人確認過，是有人冒用頭像發表爭議言論。

PTT八卦版7日流傳長榮空服員間LINE群組的3張對話截圖，一名疑似工會會員代表的「嫣」，在群組發表霸凌言論，她在對話中狠嗆「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」。

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▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網路流傳疑似空服員工會代表發表霸凌言論的LINE群組截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

群組裡頭有成員分享一張大頭貼照片，有人問這是誰？「嫣」不滿指出，「Entree要被加料的人」，更稱「80列車已啟程」。該些截圖被PO上網後，引來爭議，有網友說，「心態扭曲了呀？」、「勞工團結就是笑話，自己人背刺自己人」、「秋後算帳開始了」。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮空服員罷工才剛落幕，但隨即傳出疑似工會幹部不滿中途跳船的空服員，狠嗆要電爆他們的對話截圖，不過，工會出面澄清是幹部頭像遭冒用。（圖／記者蔡玟君攝）

對此，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱則澄清，應該是誤會，工會有跟本人確認過，應該是有他人冒用郭姓幹部的照片當頭像，在Line上發表爭議言論。

鄭雅菱說，目前大家還沒有回去上班，工會已經和公司簽訂團協，重點會放在協商，和公司建立新的勞資關係，針對公司內部其他員工也是以尊重、溝通為主要方針，希望大家不要過度解讀了。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工

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