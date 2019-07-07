長榮航空運能最快7月底全數正常　交部喊話：盼勞動法規儘速檢討

▲長榮空服員罷工落幕，長榮航空運能預估最快7月底全數恢復正常。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資雙方6日簽訂團體協約，罷工事件正式落幕，長榮航空估計至7月底、8月初運能才能全數恢復正常。由於對旅客影響仍然存在，交通部表示，將持續督同民航局、觀光局等所屬單位持續督促，另也喊話期待國內勞動法規可儘速通盤檢討。

在這次長榮空服員罷工期間，交通部在工會取得罷工權後即成立跨部會應變中心，前後總共召開15次會議，確保國內航線運能不受影響外，國際航線也維持相當運能，桃園機場與各航空站秩序大致良好。有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。

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▲交通部盼國內勞動法規能儘速通盤檢討，兼顧罷工及公共利益。（圖／記者蔡玟君攝）

交通部強調，民航業屬公共運輸之一環，航空公司罷工不僅是內部勞資問題，亦已嚴重影響旅客與公眾利益，交通主管機關基於權責，有必要依法督促勞資雙方儘速妥善處理，也期待國內勞動法規可儘速通盤檢討，以兼顧工會罷工權及公共利益。

交通部也再次呼籲，未來民航業不管是資方還是勞方，都能夠秉持勞資一體、善待彼此的觀念，建立暢通的溝通管道，以促進勞資和諧與企業永續。