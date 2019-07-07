41歲單身女做長照...案主嘴「老了會是政府負擔」　她看水槽釋懷：結婚沒比較好

▲許多老人家行動不便，必須申請長照服務。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

面對老齡化社會，許多國家都積極推動長照政策，提供不方便的民眾更便利的生活。然而一名從事長照服務的網友就表示，日前案主得知她尚未結婚後，就「好意提醒」她這樣單身下去，以後老了沒人照顧，會是政府的負擔，讓她心情沉重；不過隨後她轉頭看看案主家的水槽也釋懷，表示結婚真的不一定比較好。

「沒結婚錯了嗎？」一名41歲的女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己平時是做跟長期照護相關的工作，日前到一位案主家服務時，對方得知她未婚後，竟然吐出一句「像妳這種沒結婚的，以後老了會是政府的負擔。」讓她心頭沉了一下。



不過隨後原PO看到案主家水槽裡滿滿的髒碗，心想「妳老公跟妳女兒也沒在幫妳，不是躲在房間就是在客廳閉目養神。」她表示對方雖有結婚，但似乎也沒有好到哪去，才漸漸釋懷。

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▲堆成山的帶洗碗盤，家人都不洗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

她表示其實自己沒有想要攻擊對方，只是覺得剛好被戳到痛處，透過工作偶爾也會擔心以後自己老了沒有人照顧；不過聽完之後她還是笑著回覆對方，畢竟也繳了好多年的健保了，之後如果有需要可以用，不一定會是政府的負擔，「依政府的辦事能力，說不定等我翹了還享受不到。」

網友們看到貼文紛紛有感而發，表示如果嫁給不會幫忙的先生，不如一個人比較快活，況且政府照顧的是所有公民，跟單身或已婚沒關係，「老了不靠政府只靠自己」、「總比結婚變偽單身才悲哀」、「現在結婚養兒不防老，只要妳從年輕經濟財務規劃好，注意身體健康才是最重要的」、「她應該也搞不清楚她現在接受的長照服務是誰買的單吧」。

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