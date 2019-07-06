　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8訴求→6協議→團協簽訂　看長榮空服員「慢跑17天」最後爭到什麼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服罷工終於在第17天落幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工第17天終於落幕，對於這一場「馬拉松」，工會指稱與會員「慢跑」到了最後，但仔細分析團體協約重點，會發現原本的8大訴求在與資方拉鋸過程中似乎慢慢消失，最終簽訂的也與罷工前資方提出的版本落差不大，雖然空服員贏得了提高的飛安獎金，卻失去了年終、調薪及優待機票。

《ETtoday新聞雲》以下也整理出工會原本的8訴求、6協議到最後團協的變化，讓你秒懂空服員慢跑17天最後爭得什麼 ？

請繼續往下閱讀...

▼長榮勞資6日進行第三次協商，現場不開放媒體列席。圖為第二次協商的資料圖。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼長榮罷工二次協商。（圖／記者沈繼昌攝）

工會罷工訴求

卡關關鍵：參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

舊訴求一：PERDIEM（日支費）應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用。

資方當時回應：日支費是勞基法施行細則第10條第9款之差旅津貼，性質非屬於工資，現行日支費折合平均一餐台幣1600至2000元。公司有意願提出勞動條件，提出「飛安服勤獎金」增加收入，但工會認為金額增加太少不同意，不同意禁搭便車。

新訴求：不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

資方對案：飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

舊訴求二：東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

資方當時回應：針對空服員認為較辛勞航班改善方式為，桃園－金邊專飛班，一個月上班10天、休20天，其中10天連休）；桃園－東京專飛班，預計2019年7月實施，冬季班表過夜；桃園－瀋陽冬季兩組空服員輪值，預計2019年冬季開始實施；桃園－北京6至8月雷雨季過夜，2019年已實施；高雄－東京冬季班表過夜，2018年已實施。

新訴求：東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

資方對案：BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

▼長榮航空在罷工期間損失超過27億元。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空表示，官網購買名古屋來回機票最低7300元起。（圖／長榮航空提供）

舊訴求三：開放工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。

資方當時回應：員工違規，如竊取用酒、勤務前飲酒、偷竊他人物品，且達「過」以上懲處才會召開人評會。由當事人邀請一位組員陪同列席外，也增加具空勤組員身分的教官參與人評會的發言及表決權，這與工會主張極為接近。

資方對案：人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

舊訴求四：開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。

資方當時回應：此議題在立委提案下，已經主管機關審慎研究及公聽會達成修訂民用航空法第49條之1設立公益性獨立董事。董事之選任為股東會權限，法有明文，非公司與工會得協商議題。

新版：接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

資方對案：每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

舊訴求五：國定假日出勤應給付兩倍工資。

當時資方回應：組員休假日與一班勞工休假日相同，均為116天甚至組員更多，公司已將國定假日與工作日互換，故無國定假日出勤2倍薪問題。

▼桃空職工在南崁罷工棚宣布協商進度。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長榮勞資第三次協商，工會在南崁罷工棚宣布協商進度。（圖／記者蔡玟君攝）

舊訴求六：各航班派遣外籍組員不應超過2人。

當時資方回應：考慮飛安，發生緊急狀況需90秒內撤離乘客，依國際慣例，需有熟悉母語的空服員機上服務。公司外籍乘客占5成，有為數眾多的越、泰、日籍旅客，限制2名外籍組員不合理。

舊訴求七：給予工會理監事、會員代表會務公假。

當時資方回應：比照機師工會，願給予空服員職業工會之理、監事（8位以內）每年每位可申請25天之會務假。

資方對案：給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

舊訴求八：變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商。

當時資方回應：公司現在已有組員月會議、事務長會議、「我有話要說」等平台，隨時收集組員意見，新的服務流程皆會先與教官討論，試行後才正式推出。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲桃空職工5日北上凱道向總統請命，罷工拉鋸戰已經讓空姐身心俱疲。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空對外公布的團體協約內容重點如下

1. 工會3年不能罷工。

2. 如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

3.國內航線不能罷工。

4.飛安服勤獎金，短班300，越洋500

5.BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

7.人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

一、「罷工預告期」未於本次團體協約約定的理由：
所謂預告期規範必須先有罷工行為，而工會在本次團協中已大幅度放棄罷工權利行使，也就是在公司沒有不當勞動行為前提下，任何的勞資爭議事項，工會都已承諾拋棄罷工行使權利。既然往後不會再有罷工行為發生，當然就沒有先行約定預告期的必要。

二、針對「職場歧視霸凌禁止」與「不實言論污衊禁止」未於本次團體協約約定的理由：
上開事項屬職業安全衛生法與刑法中明文規範，故勞資雙方認為既然法有明定，且會議中已達共識共同維持「健康安全」的職場環境，所以協議無須再於團協中重述。

※二項協議：

一、27位空服員曠職懲處案

1.暫以空班取代曠職 成立調查委員會

二、0508公告

1.罷工期間出勤員工，下週一起即可申請員工優待機票
2.罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票
3.參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航(非長榮及立榮)之優待機票使用

ET快訊
14歲少女「穿舊衣太像亡母」遭醉父性侵　產子仍護航：他是好人
賣韓粉「煎餅1千元」被鬧場　甜品店3點聲明回敬：堅決罷免韓國
大眼妹胸下到右骨盆全黑！震驚「雙胞胎懷5年」　開刀腰圍狂減2

關鍵字：長榮,長榮罷工,桃園市空服員職業工會,訴求

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「韓粉媽媽」穿國旗裝湧入高雄！佔路中大跳廣場舞　路人全傻眼

許銘春主持協商 長榮空服罷工17天簽訂團協！今天開始領回三寶

山東－花蓮隔3年復航…第一班就抓到「大陸肉鬆」！台客帶1罐當場罰20萬

8訴求→6協議→團協簽訂　看長榮空服員「慢跑17天」最後爭到什麼

長榮工會3天內發還三寶！宣布9日晚間24時結束罷工

快訊／賣韓粉「煎餅1千元」被鬧場　甜品店3點聲明回敬：堅決罷免韓國瑜

罷工落幕！千名長榮空姐高舉手機燈海唱美麗島、搶蓋粉色手印章

長榮罷工落幕！桃職工會公布最終三寶數量：2060人一起慢跑到最後

快訊／長榮罷工結束！桃職工會：7日中午12點起返還三寶

罷工17天虧損27億！長榮航空：盡量追回落後營收

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

家政柴大掃除！丟垃圾超精準　無奈抬頭：都我在做你們只會看

「韓粉媽媽」穿國旗裝湧入高雄！佔路中大跳廣場舞　路人全傻眼

許銘春主持協商 長榮空服罷工17天簽訂團協！今天開始領回三寶

山東－花蓮隔3年復航…第一班就抓到「大陸肉鬆」！台客帶1罐當場罰20萬

8訴求→6協議→團協簽訂　看長榮空服員「慢跑17天」最後爭到什麼

長榮工會3天內發還三寶！宣布9日晚間24時結束罷工

快訊／賣韓粉「煎餅1千元」被鬧場　甜品店3點聲明回敬：堅決罷免韓國瑜

罷工落幕！千名長榮空姐高舉手機燈海唱美麗島、搶蓋粉色手印章

長榮罷工落幕！桃職工會公布最終三寶數量：2060人一起慢跑到最後

快訊／長榮罷工結束！桃職工會：7日中午12點起返還三寶

罷工17天虧損27億！長榮航空：盡量追回落後營收

「雲朵空氣瀏海」怎麼才美得自然？韓髮型師教妳用「髮捲」8步驟就完成

中職直播／獅子軍桃園一勝難求　本土王牌潘威倫出馬

「韓粉媽媽」穿國旗裝湧入高雄！佔路中大跳廣場舞　路人全傻眼

BY2《明日之子3》唱完又被降級！　評審質疑「沒和聲」…網友怒了

鏡頭前「泰國潛水抓巨蚌」　23歲韓星挖2顆爽喊：抓到了！…面臨5年徒刑

蔡依林曬「金曲背後視角」謝3巨龍！　神秘站位…網猜出掌鏡人

謝金燕「沒穿內衣」背部全裸！　曬0遮擋畫面：來點瘋狂的

房客退租滿屋垃圾！萌汪遭棄養關籠內　房東一看氣炸：牠是活的欸

許銘春主持協商 長榮空服罷工17天簽訂團協！今天開始領回三寶

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

生活熱門新聞

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回..

館長時限到！林志成：8/18空..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

隔3年復航就抓大陸肉鬆！台客罰..

即／雨彈來襲！嘉義以南5縣市大..

桃職工會公布三寶數量：2060..

桃園路邊一整排帳篷塞爆！過來人..

加油員跳針「找對嗎？」　老司機..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

土豪哥敲碗林志成北上　鄉民當司..

地方爸爸手滑傳20激情片　她傻..

長榮勞資達共識！簽訂團協

更多熱門

相關新聞

長榮勞資簽訂團體協約　勞資關係新起點

協商會場，多次側臉、仔細聆聽罷工空姐的意見，也「拜託」長榮航空能夠以最大程度協商…長達17天的長榮空服員罷工事件，在桃園市長鄭文燦首度出面協商後，於市府正式簽訂團體協約。鄭文燦說，團協的簽訂不是結束，而是勞資關係新的起點，相信長榮在新時代的勞資關係上，將會繼續往前走，未來也會更有競爭力。

罷工落幕！千名長榮空姐高舉手機燈海慶祝

桃職工會公布三寶數量：2060人一起到最後

最快7月底恢航班　長榮和解對話曝光

交通部呼籲長榮速恢復運能、補償旅客

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

高雄店家罷韓　韓粉「護瑜」狂嗆

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

即／湖內深夜工廠大火　濃煙竄天

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

命理師預言2020大選：3人有帝王相

老婆女兒年紀一樣大！百億富豪慶生曬祖孫三代

大S錄影「無尾熊式」緊抱前男友黑人

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

父親墜樓「女兒急火化」...背後秘密被揭發

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面