8訴求→6協議→團協簽訂　看長榮空服員「慢跑17天」最後爭到什麼

▲長榮空服罷工終於在第17天落幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工第17天終於落幕，對於這一場「馬拉松」，工會指稱與會員「慢跑」到了最後，但仔細分析團體協約重點，會發現原本的8大訴求在與資方拉鋸過程中似乎慢慢消失，最終簽訂的也與罷工前資方提出的版本落差不大，雖然空服員贏得了提高的飛安獎金，卻失去了年終、調薪及優待機票。

《ETtoday新聞雲》以下也整理出工會原本的8訴求、6協議到最後團協的變化，讓你秒懂空服員慢跑17天最後爭得什麼 ？

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▼長榮勞資6日進行第三次協商，現場不開放媒體列席。圖為第二次協商的資料圖。（圖／記者沈繼昌攝）

工會罷工訴求

卡關關鍵：參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

舊訴求一：PERDIEM（日支費）應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用。

資方當時回應：日支費是勞基法施行細則第10條第9款之差旅津貼，性質非屬於工資，現行日支費折合平均一餐台幣1600至2000元。公司有意願提出勞動條件，提出「飛安服勤獎金」增加收入，但工會認為金額增加太少不同意，不同意禁搭便車。

新訴求：不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

資方對案：飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

舊訴求二：東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

資方當時回應：針對空服員認為較辛勞航班改善方式為，桃園－金邊專飛班，一個月上班10天、休20天，其中10天連休）；桃園－東京專飛班，預計2019年7月實施，冬季班表過夜；桃園－瀋陽冬季兩組空服員輪值，預計2019年冬季開始實施；桃園－北京6至8月雷雨季過夜，2019年已實施；高雄－東京冬季班表過夜，2018年已實施。

新訴求：東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

資方對案：BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

▼長榮航空在罷工期間損失超過27億元。（圖／長榮航空提供）

舊訴求三：開放工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。

資方當時回應：員工違規，如竊取用酒、勤務前飲酒、偷竊他人物品，且達「過」以上懲處才會召開人評會。由當事人邀請一位組員陪同列席外，也增加具空勤組員身分的教官參與人評會的發言及表決權，這與工會主張極為接近。

資方對案：人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

舊訴求四：開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。

資方當時回應：此議題在立委提案下，已經主管機關審慎研究及公聽會達成修訂民用航空法第49條之1設立公益性獨立董事。董事之選任為股東會權限，法有明文，非公司與工會得協商議題。

新版：接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

資方對案：每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

舊訴求五：國定假日出勤應給付兩倍工資。

當時資方回應：組員休假日與一班勞工休假日相同，均為116天甚至組員更多，公司已將國定假日與工作日互換，故無國定假日出勤2倍薪問題。

▼桃空職工在南崁罷工棚宣布協商進度。（圖／記者蔡玟君攝）

舊訴求六：各航班派遣外籍組員不應超過2人。

當時資方回應：考慮飛安，發生緊急狀況需90秒內撤離乘客，依國際慣例，需有熟悉母語的空服員機上服務。公司外籍乘客占5成，有為數眾多的越、泰、日籍旅客，限制2名外籍組員不合理。

舊訴求七：給予工會理監事、會員代表會務公假。

當時資方回應：比照機師工會，願給予空服員職業工會之理、監事（8位以內）每年每位可申請25天之會務假。

資方對案：給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

舊訴求八：變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商。

當時資方回應：公司現在已有組員月會議、事務長會議、「我有話要說」等平台，隨時收集組員意見，新的服務流程皆會先與教官討論，試行後才正式推出。

▲桃空職工5日北上凱道向總統請命，罷工拉鋸戰已經讓空姐身心俱疲。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空對外公布的團體協約內容重點如下

1. 工會3年不能罷工。

2. 如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

3.國內航線不能罷工。

4.飛安服勤獎金，短班300，越洋500

5.BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

7.人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

一、「罷工預告期」未於本次團體協約約定的理由：

所謂預告期規範必須先有罷工行為，而工會在本次團協中已大幅度放棄罷工權利行使，也就是在公司沒有不當勞動行為前提下，任何的勞資爭議事項，工會都已承諾拋棄罷工行使權利。既然往後不會再有罷工行為發生，當然就沒有先行約定預告期的必要。

二、針對「職場歧視霸凌禁止」與「不實言論污衊禁止」未於本次團體協約約定的理由：

上開事項屬職業安全衛生法與刑法中明文規範，故勞資雙方認為既然法有明定，且會議中已達共識共同維持「健康安全」的職場環境，所以協議無須再於團協中重述。

※二項協議：

一、27位空服員曠職懲處案

1.暫以空班取代曠職 成立調查委員會

二、0508公告

1.罷工期間出勤員工，下週一起即可申請員工優待機票

2.罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票

3.參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航(非長榮及立榮)之優待機票使用