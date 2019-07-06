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山東－花蓮隔3年復航…第一班就抓到「大陸肉鬆」！台客帶1罐當場罰20萬

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▲▼山東－花蓮隔3年復航…第一班就抓到「大陸肉鬆」！台客帶一罐當場罰20萬。（圖／防檢局）

▲山東－花蓮隔3年復航…第一班就抓到「大陸肉鬆」！（圖／防檢局）

記者許力方／綜合報導

停航3年多，大陸山東濟南至花蓮的定期包機航線，6日上午復航，結果第一班抵達花蓮機場的班機就被抓到違規攜帶豬肉！非洲豬瘟中央災害應變中心表示，目前對岸仍屬疫區，6日經海關C光機檢查，發現台灣籍一名旅客，違規攜帶豬肉鬆一罐0.239公斤，當場移送防檢局，裁處20萬元。

大陸山東濟南至花蓮的定期包機航線，6日上午復航，抵達花蓮機場，入境旅客共157人。應變中心表示，因目前大陸仍屬非洲豬瘟等多種動物傳染病及植物有害生物的疫區，入境旅客手提及託運行李持續執行百分百X光機檢查，6日在復航抵達花蓮的第一班包機，發現有一名台籍旅客違規攜帶一罐豬肉鬆罐頭，遭查獲裁處20萬元新台幣。

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▲▼山東－花蓮隔3年復航…第一班就抓到「大陸肉鬆」！台客帶一罐當場罰20萬。（圖／防檢局）

▲檢疫犬協助旅客行李檢查，一名台客帶一罐肉鬆被抓到，當場罰20萬。

防檢局針對兩岸直航包機飛航花蓮，除了事先協調航空公司機上廣播，提醒旅客不要攜帶動植物及其產品入境，也派員在通關前加強旅客宣導，特別安排兩組檢疫犬執勤，協助旅客手提及託運行李檢查。

應變中心進一步說明，澎湖至泉州兩地兩岸媽祖直航會香，澎湖天后宮542人的會香團，3日搭乘客輪啟航，也於6日同船返回澎湖，但考量檢疫犬飛行運送的特殊性，及其體能健康及值勤狀況，澎湖客輪未安排檢疫犬輔助檢查，將視兩岸航運各航點的頻繁性及規律性，適切安排檢疫犬進駐。

最後，應變中心再次呼籲旅客及返國民眾不要攜帶動植物及其產品入境，尤其是來自非洲豬瘟疫區之肉類產品，違規者第一次依法裁罰20萬元，第二次可處100萬元；外來人士遭罰20萬元以上，未能立即繳清者將被拒絕入境。

▼非洲豬瘟大陸疫情現況地圖。

▲▼非洲豬瘟中國大陸疫情現況地圖。（圖／防檢局）

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關鍵字：非洲豬瘟,花蓮,疫情,機場,檢查,山東,山東花蓮包機,肉鬆,花蓮機場,防檢局

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