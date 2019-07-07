空服員罷工落幕！長榮再解勞資爭議　7/15跟企業工會調解地勤訴求

▲空服員發動罷工後，旅客湧入長榮航空櫃台了解狀況。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工落幕，整體運能預估7月底、8月初全數恢復，但因應罷工期間業務量驟增，長榮企業工會主張公司應加發罷工期間出勤之地勤人員每日5000元支援津貼，該案將於15日進行調解。長榮航空對此表示，將循正常程序繼續協商。

長榮航空企業工會在6月12日和長榮航空公司進行勞資爭議調解，提出爭取國定假日雙倍薪、調整地勤人員之大夜津貼和交通津貼、變更排班制度須與工會協商等訴求。不過當時長榮公司對於所有涉及成本之訴求，以需通盤考量為由，主張明年後依公司營利狀態再行討論。

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▲因應空服員罷工，長榮企業工會主張公司應加發地勤人員每日5000元支援津貼。（圖／記者林敬旻攝）

在空服員發動罷工後，長榮企業工會也發出聲明重申，考量地勤人員於罷工期間業務量驟增，且需承受社會大眾之情緒衝擊，工作與身心健康負荷遽增，主張長榮航空應體諒基層地勤人員之辛勞，加發罷工期間出勤之地勤人員每日5000元之支援津貼，給予地勤人員實質之慰勞與尊重。

長榮企工表示，在上次勞資調解破裂後，預計7月15日上午9點再進行第二次調解，罷工期間支援津貼訴求也會在該次會議併案處理，希望屆時長榮公司能派出較高層級的代表出席，並提出有所前進的對案。長榮航空對此表示，會持續循正常程序繼續協商。

不過，長榮航空先前也曾發出回應批評長榮企業工會，直指高達8成的幹部同時身兼桃空職工的主要幹部，「一批人馬，兩塊招牌」，左手扮黑臉，右手扮白臉實令人難以理解。